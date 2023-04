Rondonópolis | Homem agride esposa e mata cachorros com golpes de facão na frente de crianças

Um homem de 33 anos foi preso após matar dois cachorros com golpes de facão e agredir a esposa com puxões de cabelo. O caso aconteceu na noite de sábado (15), no bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis-MT.

Por volta das 20h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer no local, ao chegar foi visto um cachorro de porte pequeno já morto e um outro agonizando.

O suspeito estava acuado dentro da residência, com medo que comunidade invadisse a casa e fizesse alguma coisa com ele, devido ele ter matado os animais na frente de crianças e a população ter se revoltado.

A esposa do suspeito relatou que foi agredida com puxões de cabelo e com medo que lhe acontecesse algo ela fugiu da casa, relatou ainda, que o marido já cometeu um homicídio em outra situação.

A mulher não soube informar o motivo de ser agredida e de os animais terem sidos mortos.

Diante dos fatos, a PM conduziu o suspeito até a delegacia para se tomar as medidas cabíveis.