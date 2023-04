Secretaria de Saúde amplia atendimento da Ouvidoria do SUS

A Prefeitura de Rondonópolis tem realizados fortes investimentos em infraestrutura, modernização do sistema de saúde, reformando, ampliando e construindo novas unidades, cujo objetivo é melhorar, agilizar e humanizar mais os atendimentos de saúde no município.

Para dar mais visibilidade e oportunidade da população participar mais ativamente destas melhorias, quer seja, através de denúncias, elogios ou reclamações, a Ouvidoria da Saúde ampliou e está com uma campanha de divulgação dos canais de comunicação, cujo mote: “sua saúde nos interessa”, para aproximar cada vez mais a população da gestão municipal.

Conforme informações repassadas pela coordenadora geral da Ouvidoria do SUS, Lara Helena Silva Morais, “o objetivo da campanha é informar aos usuários dos serviços públicos de saúde, que eles têm um canal de comunicação que vai levar a demanda deles e aproximá-los da gestão do município, da secretária de Saúde, do gerente de departamento e dos responsáveis por solucionar as demandas recebidas”, explicou.

Ainda segundo Lara; “Estamos divulgando os telefones e os contatos, que são meios da população obter esse acolhimento e ser ouvida. Por exemplo: quando ela for a uma unidade de saúde e não obtiver atendimento, ela pode entrar em contato com a gente!Quando ela utilizar um serviço do SUS e ela não gostar do atendimento ou ela não for bem recebida, e não for bem atendida, ela também pode fazer esta reclamação. Ou ainda, quando o usuário souber de alguma conduta errada por parte de algum servidor dentro da unidade, que por ventura esteja usando do cargo para não atingir o objetivo de atender bem a população, ela pode ligar e denunciar, ou até fazer elogios, caso esta seja a situação”, explicou Lara Morais

Além das situações acima elencadas, outras situações poderão ser verificadas e denunciadas como falta de insumos e remédios. “Nós da Ouvidoria estamos aqui para fazer essa aproximação e realmente levar a demanda do usuário que está lá na ponta, e fazer essa demanda chegar até os gestores. Nós trabalhamos para conseguir levar um atendimento de excelência para a população”, concluiu a coordenadora-geral da Ouvidoria do SUS.

CONTATOS

Para que os usuários entrem em contato com a instituição e façam as suas denúncias, apresentando as suas demandas, a Ouvidoria da Saúde, disponibiliza os seguintes números de telefones: 0800-646-5100, ou ainda pelo WhatsApp: 66-98413-1385.