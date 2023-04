Secult vai realizar o festival de música “Canta Rondon” em abril

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult), vai realizar do dia 17 a 20 de abril, o Festival de Música “Canta Rondon”, que vai premiar artistas amadores da cidade e região, nas modalidades Intérprete e Autoral nas categorias adulto e infantil. As premiações é de R$ 2 mil para os primeiros colocados em cada categoria, como: Gospel, Sertaneja, MPB, Composição Inédita, e Infantil.

Segundo o secretário Pedro Augusto Araújo no total, serão pelo menos 115 vagas assim distribuídas nas Categorias: Infantil (15); Sertaneja (30); Composição inédita (20); na Categoria Gospel (30); e 20 participantes na Categoria MPB.

Conforme os organizadores, o festival obedece a três fases: seleção, classificatória e final.

INSCRIÇÕES

Quanto aos interessados em se inscrever nas categorias: MPB, Sertanejo e Gospel, poderão participar todo e qualquer intérprete que tenha 16 anos de idade completos ou mais no período do concurso, valendo para a dupla, a idade do mais velho. Quando menor de 18 anos, o candidato deverá apresentar autorização assinada pelo responsável legal.

Na categoria composição autoral ou inédita poderão participar todo e qualquer intérprete que tenha 18 (dezoito) anos de idade completos ou mais.

Já com relação a Categoria Infantil, poderão participar todo e qualquer intérprete que tenha até 15 anos de idade no período do concurso. Todavia, nenhum intérprete poderá concorrer com música própria nessa categoria, sendo que, a canção escolhida obrigatoriamente deve ter sido gravada ou difundida oficialmente por outro artista.

Quanto ao critério de seleção e dos ensaios, os mesmos serão eliminatórios e acontecerão nos dias e horários determinados pela comissão organizadora.

Ainda conforme a organização, para seleção, das categorias interpretes: serão avaliados os seguintes critérios: afinação, ritmo, dicção e interpretação.

Na categoria composição autoral/inédita; os critérios de seleção serão: afinação, ritmo, dicção, interpretação, qualidade da Letra e, Harmonia.

O calendário dos ensaios serão divulgados com antecedência e ocorrerão por ordem de chegada dos candidatos.

PREMIAÇÃO

Para as categorias: Gospel; Composição Inédita: Sertanejo e MPB a premiação será de: 1º Lugar – R$ 2.000,00 + troféu; 2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu; 3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu; 4º Lugar – R$ 600,00 + troféu, e, 5º Lugar – R$ 400,00 + troféu.

Já para a Categoria Infantil: a premiação será diferenciada, começando com: R$ 1.000,00 + troféu para o 1º colocado; R$ 600,00 + troféu para o 2º e, R$ 400,00 + troféu para o 3º.