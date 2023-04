Segundo envolvido em tentativa de latrocínio de policial penal tem prisão cumprida

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande, prendeu na tarde desta terça-feira (11), o segundo envolvido na tentativa de latrocínio contra um policial penal ocorrida no mês de março, no município.

Jefferson Vinícius Arruda dos Santos, 19 anos, possui diversas passagens criminais, sendo a maioria por tráfico de drogas e foi identificado nas investigações da Derf-VG como autor do crime junto ao comparsa, Adnen de Souza, conhecido como “Dinon” ou “Dinão”, que teve o mandado de prisão cumprido na última terça-feira, 04 de abril.

Jefferson estava com a ordem de prisão decretada pela 5ª Vara Criminal de Várzea Grande após representação da delegada titular da Derf-VG, Elaine Fernandes de Souza. O mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira (11), após o procurado se apresentar na delegacia na presença do advogado.

O suspeito foi interrogado e posteriormente colocado à disposição da Justiça. “Com a identificação e prisão dos dois envolvidos podemos dizer que o caso está esclarecido, graças ao empenho e dedicação dos policiais da Derf-VG, que não mediram esforços para elucidação do caso.

O caso

O crime ocorreu no dia 20 de março, por volta das 12h40 na residência do policial, no bairro Nova Várzea Grande, ocasião em que o filho da vítima foi abordado por dois homens, um deles em posse de uma arma de fogo. Ao perceber que o filho foi rendido pelos criminosos, o policial tentou repelir a injusta agressão praticada pelos suspeitos, porém a arma travou.

Os criminosos efetuaram disparos contra o policial penal que foi atingido na região do tórax e calcanhar direito. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Várzea Grande.