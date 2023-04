Sejam bem-vindos!

Americanos, japoneses, australianos e canadenses precisarão pedir a concessão de visto nas embaixadas ou consulados brasileiros em seus países se quiserem viajar para cá. A autorização prévia poderá voltar a ser exigida pelo Ministério das Relações Exteriores, o MRE, em relação a turistas desses países.

As relações diplomáticas brasileiras com o estrangeiro se orientam pelo “princípio da paridade”, o qual determina que o Brasil dê aos estrangeiros o mesmo tratamento que os brasileiros recebem deles em seus países natais. Por assim, uma vez que o governo norte-americano exige o visto prévio para que um brasileiro viaje aos Estados Unidos, de igual modo o Brasil deve exigir o visto do turista americano.

O ex-presidente Jair Bolsonaro acabou com essa regra por entender, à época, que o Brasil deveria facilitar a entrada de turistas no país, a fim de que a matriz econômica do turismo pudesse se fortalecer. Bom, vamos combinar que, para um europeu, ou norte-americano, ou japonês decidir por passar as férias no Brasil, já temos como desvantagem competitiva o fato de estarmos em outro hemisfério, tornando a viagem mais longa, cara e cansativa. Exigir o visto, em princípio, seria botar mais um fator de dificuldade nessa viagem.

O MRE defende a ideia da volta da exigência do visto porque, segundo o ministério, depois da retirada dessa obrigatoriedade, não houve aumento significativo no número de turistas desses países, mas não leva em conta o fato de o mundo ter passado por uma paralisação global devido à pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Para se ter uma ideia, o Brasil, com 8 mil quilômetros de costa, com 5 biomas incríveis (Pantanal, Amazônia, Cerrado, Pampa e Litoral), com riquezas culturais regionais incríveis, recebe, anualmente, algo em torno de 8 milhões de turistas estrangeiros. Só a catedral de Notre-Dame, em Paris, recebe 12 milhões de visitantes todo ano; a capital francesa, 45 milhões; e a França como um todo, algo em torno de 117 milhões, quase duas vezes o número de sua população (68 milhões de habitantes). Estamos muito atrasados nessa questão do turismo.

Já temos a nosso desfavor as facções criminosas ocupando e dominando territórios imensos das grandes capitais brasileiras, temos um sistema de transporte público que não é lá essas coisas e nossa rede hoteleira, embora tenha recebido investimentos importantes por ocasião da Copa do Mundo da Fifa em 2014 e das Olimpíadas em 2016, não cresceu muito desde então. Além de toda essa desvantagem competitiva, estamos longe da América do Norte, Europa ou Ásia, de onde partem os turistas mais endinheirados. E, para ajudar, vamos começar a exigir o visto? Só para levantar o nariz e dizer: “damos a eles o mesmo tratamento que deles recebemos”?

Devíamos dizer: “Damos a vocês um tratamento melhor que o que vocês dispensam a nós! Sejam bem-vindos ao Brasil, o melhor país do mundo, inclusive na acolhida!”, isso sim. Incrementar o turismo é incrementar o emprego, a renda e os impostos também, além de trazer dólares para nossa economia, o que ajuda a equilibrar nossa balança externa de compras. Espero que o MRE reveja essa posição.