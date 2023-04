A inflação diminuiu, o dólar caiu e a Bolsa de Valores fechou em alta ontem. Por que ninguém da equipe econômica do governo comemorou? De fato, nada há que se celebrar na economia brasileira, e vou tentar explicar o porquê no texto de hoje.

O dólar caiu porque um volume gigantesco da moeda americana entrou no país buscando oportunidades de investimento, na compra de papéis do governo, diga-se de passagem. É que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, já acenou para a queda nos juros por lá, o que fez com que tais investidores migrassem seus dólares para países emergentes e que pagam juros mais altos, como o Brasil, por exemplo.

Com o dólar em queda, diminui, também, a pressão sobre a inflação, já que muitos preços são afetados pelo câmbio, caso do pão, dos remédios e dos combustíveis. Com esse alívio nos preços dolarizados de nossa economia e com os juros nas alturas (o que mantém o consumo em queda) os preços não sobem, o que nada de bom traz, já que, sem o consumo das famílias, nossa economia não cresce, e ficamos estagnados.

Com a queda da inflação, abre-se espaço para, a curto prazo, o Banco Central baixar a taxa de juros, atualmente em 13,75% ao ano, a mais alta do mundo. Prevendo isso, alguns investidores venderam seus títulos públicos, papéis do Tesouro Direto do governo federal, preferindo investir no mercado de ações, fazendo o índice Bovespa fechar aos 106 mil pontos ontem, com alta de mais de 4% em um só dia.

Apesar de boas as notícias, o governo não festejou porque elas não aconteceram por sua causa, mas a seu despeito. Em nada o governo federal contribuiu para que os índices tivessem essa melhora. Aliás, tais índices são bons para quem tem grana para investir. Para a maior parte do povo, contudo, o crédito continua caro e retraído, o que lhe diminui o poder de compra, e para quem produz o ambiente também não é favorável, já que não tem para quem vender seus produtos.

Assim, para quem trabalha e produz, os números de ontem não beneficiam em nada e, por isso mesmo, embora a gente assista o dólar caindo, a bolsa subindo e a inflação em recuo, as estimativas de crescimento de nosso Produto Interno Bruto continuam ruins. Em 2023, o PIB mundial vai crescer perto de 2,8%, enquanto nós assistiremos nossa economia crescer menos de um terço disso, só 0,9%. Se a economia não cresce, adeus emprego, adeus renda, adeus futuro. E o Lula só que viaja.

Estamos em abril e o presidente já realiza sua terceira viagem internacional, desta vez para a China. Como a economia chinesa depende muito menos do Brasil que a nossa da China, eles dão as cartas em nossas relações comerciais. A visita do presidente brasileiro ao gigante da Ásia busca manter o Brasil em equidistância da China e dos Estados Unidos. Mas é possível que Xi Jinping, o presidente chinês, possa indicar ao governo brasileiro um alinhamento mais estreito com a política externa de Pequim, o que pode nos colocar em “maus lençóis” com os “yankees”. É esperar para ver.