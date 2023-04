Sem percalços

A amigdalite foi minha perene companheira de infância. Cada queda de resistência em meu sistema imunológico era seguida de uma infecção brava de garganta, com febre, vômito e tudo mais que o pacote incluísse.

Conheci bem cedo o Benzetacil, antibiótico poderoso (e doído) à base de penicilina, que era a mim ministrada pelo seu Ariel, o tio da farmácia mesmo. Era difícil a gente se clinicar com médicos àquela época. Lembro-me de mamãe me levar da farmácia para a benzedeira para tomar uma reza ou passe. “Mal não faz”, ela justificava.

Quando a penicilina e a reza não resolviam, porém, era levado por meus pais ao médico (tinha que pagar naquele tempo) e, pelo estágio avançado da doença e pela minha debilidade física, prescreviam-me a internação hospitalar. Só que, naqueles dias, não era permitido um acompanhante ao enfermo, embora eu fosse uma criança, e eu ficava só ali. Lembro-me da gentileza das freiras que passavam para brincar comigo e para ver como eu passava.

Lá pelas tantas, chegava a hora da visita e eu ficava ansioso. Reconhecia os passos da minha mãe no corredor e meu coração já ficava bem feliz. Seus passos… Incrível o que faz a intimidade. Três indicativos de que você tem intimidade com alguém são reconhecer-lhe o cheiro, a voz e os passos. Meu pai dizia que é possível conhecer muito de uma pessoa olhando para seus pés. A profissão, a origem, o destino, a classe social etc. são invariavelmente revelados pelos pés ou pelos passos. Minha mãe tinha os passos curtos, geralmente batendo a chinela do chão. Clap, clap, clap, e eu já sabia que ela vinha. Incrível é que eu sabia até mesmo quando ela estava brava comigo pelo modo como andava em minha direção. A intimidade que eu tinha com ela é que me deu isso.

Assim como a minha mãe, e a sua também, querido leitor, Deus também tem uma passada, um ritmo próprio aqui na Terra e, para a maioria de nós, é difícil distingui-lo, especialmente em momentos de dor e aflição. “Onde está Deus?”, é o que costumamos perguntar quando o diagnóstico médico chega, quando uma traição no trabalho acontece, quando um familiar nos torna assunto de suas fofocas, quando somos preteridos sem razão.

Olhamos para cá e para lá e não vemos as pegadas de Deus em nosso caminho. Uma música antiga nos dá uma dica da resposta. Segundo a letra, Deus anda ao nosso lado nos momentos felizes de nossa vida, ficando dois pares de pegadas no rastro no caminho. Quando, porém, chegam os maus momentos, só um par de pegadas fica impressa, e pensamos que Deus nos abandonou. Mas, na canção, Deus responde: “Nos piores momentos de sua vida, eu carregava você!”. Ele nuca nos abandona.

Para além, contudo, de enxergar a Deus em maus momentos, precisamos reconhecer-Lhe os passos, entender Seu ritmo e direção a fim de que caminhemos com Ele. Segundo o livro de Gênesis, Enoque e seu neto, Noé, escaparam do dilúvio. O primeiro, sendo arrebatado; o segundo, construindo uma arca por advertência divina. O traço comum entre ambos é que eles “andavam com Deus”. Que tal buscarmos identificar o caminho tem Deus trilhado? Se conseguirmos, e optarmos por andarmos com Ele, por certo chegaremos a nosso destino sem grandes percalços.