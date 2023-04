Sema alerta municípios para envio de informações sobre saneamento até 30 de maio

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) alerta que o prazo de envio de dados municipais de 2022, por meio do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), vai até o dia 30 de maio, e que o fornecimento é condição para acesso aos recursos públicos federais para saneamento básico.

Dos 141 municípios do estado, 46 ainda não realizaram a entrega das informações. São solicitados relatórios sobre água, esgoto, resíduos e drenagem pluvial.

O gerente de Resíduos Sólidos da Sema-MT, Ricardo de Souza Carneiro, destaca a importância das informações para o órgão ambiental estadual na formulação de políticas públicas para o saneamento.

“A Sema tem o papel de interlocutora entre o governo federal e os municípios, reforçando a importância do preenchimento correto e completo dos dados no SNIS. Essas informações são fundamentais para a tomada de decisão e para o direcionamento dos recursos do governo federal para a melhoria da qualidade do saneamento básico nos municípios”, explica.

Ele pontua que cabe aos municípios e prestadores de serviços de saneamento básico preencherem os formulários de coleta de dados dentro do prazo estipulado e com a qualidade necessária.

“Desta forma, será possível garantir a melhoria da qualidade de vida da população, o controle ambiental, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso”.

SNIS

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento é um instrumento de coleta de informações para a compreensão de informações e indicadores sobre a prestação dos serviços de Água, Esgotos, manejo de Resíduos Sólidos e manejo de Águas Pluviais.

Para preencher os dados, tirar dúvidas e obter suporte, acesse o site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, clicando AQUI.