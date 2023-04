Sema capacita mais de 400 técnicos ambientais sobre destinação sustentável de resíduos orgânicos

Com o maior rebanho bovino do país, Mato Grosso tem potencial de produção de adubo como alternativa sustentável para os resíduos da criação de animais, aponta o professor dr. Brener Magnabosco Marra, em palestra realizada nesta sexta-feira (31.03). A capacitação foi ofertada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) com a participação de mais de 400 técnicos ambientais.

Conforme o pesquisador, o tratamento de resíduos orgânicos da indústria, ou da criação de gado, que possibilite transformar este material em insumos e fertilizantes, é um assunto central na discussão mundial de boas práticas.

“É um estado muito grande, que produz muitos resíduos e tem o maior rebanho, ao mesmo tempo que tem as maiores agroindústrias do Brasil com uma demanda enorme de fertilizantes. Então você resolve o problema do resíduo mitigando o problema do fertilizante. A Sema está diretamente ligada às questões dos resíduos e como órgão ambiental é essencial para o desenvolvimento destas soluções”, destaca.

Pelo sexto ano seguido, Mato Grosso figura como o estado com o maior rebanho bovino do país, com 34,3 milhões de animais, segundo o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT).

O secretário executivo da Sema-MT, Alex Marega, pontua a importância desta capacitação para os responsáveis técnicos de empreendimentos, profissionais da área de meio ambiente e técnicos de órgãos ambientais.

“Vemos que existem formas de tratar os resíduos, tanto da produção animal, como industrial, e obter uma cadeia significativa da industrialização produzindo adubo orgânico. É muito importante que isso seja fomentado em Mato Grosso”, destaca.

Além do abastecimento da indústria, a transformação adequada de resíduos orgânicos reduz os impactos ambientais. Não tratar estes resíduos pode ocasionar a emissão de metano, contaminação do solo, da água e disseminar doenças.

A palestra “Legislação de Resíduos Orgânicos”, abordou questões legais, forma de acondicionamento interno, tratamento em sistemas de compostagem e destinação final dos resíduos. Servidores da Sema participaram de forma presencial e a comunidade externa acompanhou por transmissão ao vivo, pela internet.

O palestrante convidado foi o engenheiro agrônomo, mestre em Fitopatologia, doutor em Biologia Celular e Molecular com pós-doutorado em Ciências Ambientais. Atualmente é professor na Universidade Federal de São João Del Rei na área de Biotecnologia e Bioprocessos.

Para saber mais sobre os cursos da Escola de Meio Ambiente acesse: www.sema.mt.gov.br.