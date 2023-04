Sesc abre 13 vagas com salários de até 4,7 mil em unidades de Cuiabá, Rondonópolis e Sinop

O Serviço Social do Comércio de Mato Grosso (Sesc-MT) está com 13 vagas abertas para processos seletivos nas unidades do Sesc Odonto, em Cuiabá, Sesc Rondonópolis e Sesc Sinop. Os salários podem chegar a quantia de R$ 4,7 mil dependendo da vaga pretendida. A instituição também oferece plano de saúde para uso pessoal e de seus dependentes, auxílios alimentação e transporte, seguro de vida e benefícios do Cartão Sesc.

Os candidatos devem se atentar ao período de cadastro que é diferente para cada região. O Sesc-MT receberá inscrições para as vagas de Cuiabá e Rondonópolis até 17 de abril. Em Sinop, os trabalhadores podem enviar seus dados até 27 de abril. Serão consideradas apenas as informações enviadas pelo site www.sescmt.com.br.

Na capital, há vaga disponível é para o cargo de dentista que atuará no Sesc Odonto. O profissional lidará com as rotinas de clínica geral e prótese. O interessado deve apresentar certificados de Ensino Superior Completo em Odontologia, especialização em Prótese e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) em regularidade. O salário é de R$ 3.348,23 para expediente de 20 horas semanais.

Já para as unidades de Rondonópolis, serão admitidos quatro colaboradores. As vagas são para analista de programas sociais (artes visuais), auxiliar de saúde bucal, auxiliar operacional – cozinha e serviços, e professor I que ministrará aulas para turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Sesc Escola.

No Nortão, são ofertadas oito vagas no Sesc Sinop, sendo duas para auxiliar operacional – manutenção e cargas, e seis para artífice de manutenção – pedreiro / eletricista / pintor.

Todos os processos seletivos exigem a comprovação de experiência mínima de seis meses e que os trabalhadores tenham disponibilidade de horários para o trabalho, nos termos da legislação trabalhista, podendo ser consultado maiores informações no site.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO ATÉ 17 de abril

CUIABÁ

1 vaga – Dentista (Clínica Geral e Prótese) – R$ 3.348,23

RONDONÓPOLIS

1 vaga – Analista de Programas Sociais (Artes Visuais) – R$ 4.750,00

1 vaga – Auxiliar de Saúde Bucal – R$ 1.762,55

1 vaga – Auxiliar Operacional – Cozinha e Serviços – R$ 1.645,00

1 vaga – Professor I – Pedagogia – R$ 24,26 h/a

PERÍODO DE INSCRIÇÃO PRORROGADO ATÉ 27 DE ABRIL

SINOP

2 vagas – Auxiliar Operacional – Manutenção e Cargas – R$ 1.645,00

6 vagas – Artífice de Manutenção – Pedreiro/Eletricista/Pintor – R$ 2.277,33