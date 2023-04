Setrat anuncia início da duplicação de trecho da Fernando Correa, próximo ao antigo aeroporto

O Secretário Municipal de Transporte e Trânsito (SETRAT) Lindomar Alves, se reuniu com representantes da Sinfra, Seciti e a Construtora Village, na tarde desta quinta-feira (6), na sede da secretaria, para anunciar o início das obras de duplicação de parte da Avenida Fernando Correa e ainda a construção de uma rotatória com acesso as edificações da Unemat e demais bairros circunvizinhos, localizado nas imediações do antigo aeroporto.

Conforme o secretário a obra que terá uma extensão de aproximadamente 900 metros, já foi licitada, contratada e cuja ordem de serviço já foi autorizada pelo prefeito José Carlos do Pátio, deverá ser iniciada na próxima segunda-feira (10/04) e terá um prazo de seis meses para ser concluída, a um custo de R$ 4.113.952,46.

ATENÇÃO REDOBRADA

Lindomar pede aos condutores e usuários das vias públicas locais, para que se atentem para a sinalização que será instalada pela empresa construtora; reduzam a velocidade no local, já que a empresa interditará parte da pista com cones e placas de sinalização para realização das obras de drenagem, pavimentação e construção de calçadas e o canteiro central, bem como a referida rotatória de acesso a Unemat, e aos diversos bairros circunvizinhos.

Finda esta parte da obra da pista esquerda incluindo o canteiro central, será feita a pavimentação da segunda parte da pista direita. Conforme o projeto, além da duplicação, também será feito meio-fio e calçadas nas duas laterais da pista, bem como a urbanização e iluminação do canteiro central que vai dividir as duas pistas, até a ligação com as BRs- 163/364.

Inicialmente as obras vão consistir na sinalização do local e a realocação do posteamento da rede elétrica que atualmente margeia a pista (cerca de 10 postes), já que o mesmo se encontra no alinhamento da pista a ser trabalhada inicialmente na duplicação. A seguir iniciam-se os trabalhos de drenagem.

Conforme o projeto original a rotatória ficaria um pouco mais abaixo em frente a Rua Daud que dá acesso as rádios (105 e 104 FM). Todavia, devido a localização da mesma se posicionar no alto da via, e estar estrategicamente posicionada num ponto considerado delicado do ponto de vista da segurança dos usuários, o projeto foi readequado, realocando a rotatória para um ponto mais alto e mais plano, de frente para a Avenida Elias Farah Filho (localizada na margem direita da pista sentido Cidade – Cuiabá, que terá mais visibilidade e vai proporcionar mais segurança para os condutores de veículos automotores.

Ainda segundo Lindomar a proposta de realocação da rotatória por questões técnicas, foi bem recebida pelo Secretário da Sinfra Vinícius Amoroso, que já autorizou a readequação do projeto técnico.

Na verdade, essa duplicação da via, é importante porque o local é bastante movimentado e considerado perigoso, e a duplicação, bem como a rotatória trarão mais segurança para os motoristas que chegam ou saem da cidade, incluindo os moradores dos vários bairros localizados nos fundos do antigo aeroporto, como o Jardim Adriana, que terão mais segurança para circular pelo local facilitando o acesso à Avenida Fernando Correa, sentido Centro da cidade.

Para a secretária de Ciências, Tecnologia e Inovação (Seciti) Neiva de Col, a duplicação, e a rotatória vão facilitar a vida de muita gente incluindo os alunos da Unemat, pois terão mais tranquilidade para chegar ou sair da instituição, seguindo pela avenida Fernando Correa.

A obra contempla ainda a pavimentação de um trecho da Rua Daud, que dá acesso as rádios, passa ao lado da Estação Rodoviária e desce até a Rua Rio Grande do Sul, no residencial Moradas de Parati.

Essa obra será de muita importância para a mobilidade urbana na região e segurança dos usuários e motoristas de veículos automotores.