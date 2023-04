Soltando os tamarindos

O lêmure-de-cauda-anelada é o animal símbolo da ilha africana de Madagascar. Primata ágil e inteligentíssimo, é um dos mais difíceis de se capturar. Mas o locais da ilha têm uma técnica infalível.

Eles abrem um pequeno buraco em um tronco de árvore e, em seu interior, depositam alguns tamarindos, fruto predileto do lêmure. O bichinho se aproxima, sente o cheiro da guloseima no interior do tronco e enfia a mão para apanhá-la. Mas, ao fechar a mão, o lêmure não consegue tirar o punho do buraco, por pequeno que seja, e fica preso. Quando ele percebe a aproximação de seus captores, começa a fazer um estardalhaço, gritando e grunhindo pelo medo que sente. Bastaria ele abrir a mão e soltar o tamarindo para escapar ileso, mas não o faz. Preso ao fruto, se vê igualmente aprisionado pelos caçadores.

O ressentimento está para nós como tamarindo, para o lêmure-de-cauda-anelada. Ele nos prende até que somos, por fim, capturados emocionalmente pela ofensa. O rancor, a mágoa e a amargura nascem em corações ofendidos e que não conseguem se desprender do agravo. A única maneira de nos livrarmos dessa prisão emocional é “soltarmos a mão do tamarindo”, perdoando o ofensor. Se é difícil? Muito! Mas ainda é a única maneira de nos vermos soltos desse cárcere terrível.

Não está sob nosso controle as ofensas que recebemos. A traição no ambiente de trabalho, a fechada no trânsito, a fofoca em família, a decepção amorosa. Está, contudo, sob nosso poder, a forma como reagimos a isto. É claro que a ofensa machuca, dói; mas ressentir-se é uma escolha, afinal. A agressão vem e logo surge o desejo de vingança, de revide, e nos aprisionamos nesse sentimento. Oferecer o perdão é a chave-mestra que a todas as celas e cancelas abre, libertando-nos.

Por vezes, condicionamos o perdão ao arrependimento do agressor. Pretendemos que a pessoa que nos machucou venha, de cabeça baixa, solicitar remissão ou indulto, mas isto quase nunca acontece. Na maioria das vezes, o ofensor sequer considera injusta a ofensa a nós direcionada. Que fazer em tais casos? O Grande Mestre nos ensinou: “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”. Chamo a este tipo de perdão de “o perdão do Calvário”, e é a espécie de perdão que pode nos livrar emocionalmente da ofensa. Não importa se nosso agressor admite ou se arrepende da ofensa, e sim que eu decido, resolutamente, que não desenvolverei qualquer sentimento negativo de vingança, raiva, ressentimento ou amargura em relação a ele, para meu próprio benefício, diga-se de passagem.

Este é o primeiro editorial desta semana e o convite que faço é que você seja um “perdoador do Calvário”, soltando os “tamarindos” emocionais que o prendem a ofensas passadas, liberando perdão sobre os outros. Certamente, sua vida ficará melhor. E, lembre-se: o perdão não pode mudar o passado, mas pode melhorar muito seu futuro. O futuro é seu! Não deixe, portanto, que ninguém o comprometa por conta de uma ofensa. Aquele que nos ofende nos ensina, de graça, como não agir. Ele merece o perdão e o agradecimento pela lição. Perdoe e viva uma vida de liberdade!