Suspeito com extensa ficha criminal morre após trocar tiros com a Força Tática

Um jovem identificado como Douglas Souza de Oliveira, 24 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM). O caso aconteceu na noite de quinta-feira (06), no município de Primavera do Leste-MT.

De acordo informações do Tenente PM Cezar, a equipe da Força Tática estava em patrulhamento no bairro São José, foi dada ordem de parada para o suspeito, ele não obedeceu e começou atirar contra a guarnição que revidou e acertou o homem.

O suspeito chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho da unidade hospitalar do município.

Em checagem, foi constatado que o homem tinha cerca de 20 passagens criminais, fazia uso de tornozeleira eletrônica e com ele foram encontradas 31 porções de pasta base de cocaína, uma arma calibre 38 e R$ 600.