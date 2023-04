Suspeito é preso e sete armas são apreendidas em operação contra atentados em escolas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que um suspeito foi preso e sete armas foram apreendidas, neste sábado (8), por envolvimento em ataques contra escolas. A pasta informou ao R7 que, por questão de segurança, os locais das apreensões e da prisão não serão divulgados.

O ministério pediu também que 272 contas em redes sociais fossem retiradas do ar. Os conteúdos veiculavam hastags relacionadas a ataques contra escolas e reproduziam material de incitação ao medo.

As ações fizeram parte da Operação Escola Segura, lançada pela pasta em parceria com estados após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), na quarta-feira (5). As informações foram compartilhadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Iniciativas

Como parte do enfrentamento à violência em ambiente escolar, o ministério criou um canal para receber denúncias sobre ameaças e ataques contra as escolas.

Os usuários da plataforma do governo federal terão a identidade preservada, e as informações serão mantidas sob sigilo. A ação terá o apoio da equipe do Ciberlab, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, na análise dos dados compartilhados.

Depois dos assassinatos de quatro crianças na creche catarinense, o governo federal montou um grupo de trabalho para estudar formas de combater a violência em escolas. Depois da primeira reunião, ocorrida na quinta-feira (7), a equipe anunciou que planeja criar uma espécie de força de inteligência para monitorar as redes sociais, com o propósito de evitar crimes do tipo.

Outra iniciativa do governo federal desencadeada após o atentando em Blumenau é o repasse de R$ 150 milhões para estados e municípios investirem nas rondas escolares. Os recursos são do Fundo Nacional de Segurança Pública e serão disponibilizados por meio de edital, que será divulgado na próxima semana, anunciou o ministério.