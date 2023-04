Thiago Silva tem indicação garantida pelo Governo para reforma da Escola Carlos Pereira Barbosa

O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado estadual Thiago Silva, teve sua indicação nº 2016/2019 atendida pelo Governo de Mato Grosso, que viabilizou R$ 11,9 milhões para a reforma geral da Escola Estadual Carlos Pereira Barbosa, localizada no bairro Jardim Europa, em Rondonópolis.

O deputado recebeu a confirmação do investimento em agenda realizada nesta quarta (19) com o Secretário Estadual de Educação Alan Porto, que informou que o Estado já assinou o convênio 2.974/22 com a Prefeitura Municipal, que será a responsável pela realização do projeto arquitetônico e licitação da unidade escolar.

“A escola Carlos Pereira possui 37 anos de história no município, e a comunidade escolar aguarda ansiosamente esta obra que irá propiciar um ambiente escolar moderno e atrativo para centenas de alunos. Agradeço o Governo do Estado pelo atendimento da nossa indicação, que irá promover uma educação mais inclusiva e digna para a comunidade escolar”, disse o deputado.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, toda a unidade escolar será reformada, desde o telhado, forro, parte elétrica, modernização completa das salas de aula, ampliação do refeitório, acessibilidade, além da expansão dos espaços para a prática esportiva dos estudantes.

O Secretário Alan Porto, reforçou que o Estado tem compromisso com a educação de Rondonópolis, e prova disso foram os investimentos para as entregas das escolas Emanuel Pinheiro, Marechal Dutra e Escola Militar no bairro Maria Tereza, que contam com a intermediação do deputado Thiago. “O Governo Mauro Mendes já tem serviço prestado na cidade e sabe da importância de Rondonópolis para o nosso Estado. Estamos investindo maciçamente para a melhoria do ensino e aprendizagem dos nossos estudantes”, finaliza o secretário.