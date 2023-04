Toma “shot de limão” pela manhã? Cuidado, hábito pode colocar seus dentes em risco

Os chamados “shots de limão” têm se tornado uma tendência cada vez mais popular para cuidados com a saúde bucal. A ideia é simples: basta espremer meio limão em um copo d’água e beber em jejum pela manhã.

Mas afinal, o que torna essa prática tão benéfica para os dentes e gengivas? De acordo com especialistas, o limão é uma fruta rica em vitamina C, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e atua como um poderoso antioxidante.

Além disso, o ácido cítrico presente no limão ajuda a eliminar bactérias prejudiciais à saúde bucal, reduzindo a placa bacteriana e prevenindo problemas como cáries e doenças gengivais.

É importante lembrar que, apesar dos benefícios, o limão em excesso pode ser prejudicial para os dentes. Isso porque o ácido cítrico pode enfraquecer o esmalte dental, deixando-o mais vulnerável a manchas e sensibilidade.

Por isso, os especialistas recomendam beber os “shots de limão” em moderação e sempre diluídos em água, para minimizar os efeitos do ácido cítrico. Além disso, é fundamental manter uma boa rotina de higiene bucal, incluindo escovação, uso de fio dental e enxaguante bucal, para garantir a saúde e a beleza dos dentes e gengivas.

Outros benefícios do “shot de limão”

Além dos benefícios para a saúde bucal, outro benefício do consumo de água com limão é o seu efeito alcalinizante. Apesar de o limão ser uma fruta ácida, ele tem propriedades alcalinizantes que ajudam a equilibrar o pH do corpo. Isso pode ser importante para prevenir doenças crônicas, já que um pH desequilibrado pode prejudicar o funcionamento do corpo e aumentar o risco de doenças.

Contudo, é importante salientar que pessoas com problemas gastrointestinais como gastrite ou úlcera devem evitar o consumo de água com limão em jejum, pois a acidez da fruta pode irritar o estômago.