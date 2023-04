Top 10 filmes para assistir na Netflix esta semana

Depois de uma longa semana de trabalho, nada melhor do que poder descansar o corpo acompanhado de um bom filme, não é mesmo? Seja com os amigos, crushs ou sozinho, preparar uma pipoca e sentar no sofá para ver um filminho parece sempre uma ótima ideia.

Pensando nisso, compartilho com vocês 10 títulos que estão em alta na Netflix essa semana:

Fome de Sucesso

Aoy (Chutimon) é uma cozinheira que trabalha no modesto restaurante de sua família. Após um cliente lhe indicar uma vaga de aprendiz em uma equipe de elite da culinária tailandesa, Aoy parte em busca do sonho de ser uma cozinheira de sucesso.

Trolls: World Tour

Poppy e Branch ficam chocados após descobrirem que há mais cinco outras tribos espalhadas por cinco territórios diferentes, cada uma com o seu estilo musical único.

Meu Amigo Lucha

Alex é um menino de origens mexicanas que vive na cidade de Kansas, nos Estados Unidos. Tendo que superar a morte precoce do pai e também tendo que lidar com o bullying na escola, ele vai passar suas férias junto de seu avô e seus primos no México, mesmo que a contragosto.

Noé

Noé vive com a esposa Naameh e os filhos Sem, Cam e Jafé em um mundo devastado pelo pecado, onde os homens perseguem e matam uns aos outros. Um dia, Noé recebe uma missão divina: construir uma imensa arca para abrigar os animais durante um dilúvio.

Mistério em Paris

Nick e Audrey Spitz abrem uma agência de investigação e finalmente conseguem um caso importante: um amigo bilionário é sequestrado no dia de seu casamento.

Cada Um Na Sua Casa

A Terra é invadida por uma raça alienígena em busca de um novo lar. Porém, uma esperta garota chamada Tip consegue fugir e acaba virando cúmplice de um alienígena exilado chamado Oh. Os dois fugitivos embarcam em uma grande aventura.

Ressurreição

Clavius, um poderoso centurião romano agnóstico e cético, e seu assessor Lucius são enviados por Pôncio Pilatos para resolver o mistério sobre o que aconteceu com Jesus nas semanas após a crucificação. O objetivo é refutar os temores de um Messias ressuscitado e prevenir uma revolta eminente.

Patrulha Canina – O Filme

O filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo prefeito da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura.

O Castelo de Vidro

Uma família disfuncional viaja o tempo todo, sem se preocupar com o futuro. Quando o dinheiro dos pais acaba, Jeanette e o irmão têm que cuidar de si mesmos, até conseguirem ir embora.

O Dia do Atentado

O sargento de polícia Tommy Saunders, o agente especial do FBI Richard DesLauriers e o comissário Ed Davis buscam os responsáveis pelo atentado da Maratona de Boston, em 2013.