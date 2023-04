Tráfego de automóveis na BR-163 deve atingir um aumento de 60% neste feriado

O movimento na BR-163/MT será intenso durante o feriado prolongado de Dia do Trabalhador (01), podendo alcançar um aumento de até 60% no fluxo de automóveis. Assim como ocorre na maioria dos feriados em Mato Grosso, o tráfego de veículos pesados sofrerá uma queda de até 25%. A estimativa é apontada pela Concessionária Rota do Oeste referente a 850,9 quilômetros do trecho sob concessão, de Itiquira a Sinop.

Segundo o levantamento, o aumento na presença dos ‘pequenos’ começa nesta sexta-feira, podendo atingir até 25% de veículos de passeios a mais que em datas sem feriados. Porém, os dias com maior crescimento no número de veículos de passeio serão o sábado (41%) e a segunda-feira (61%). Em contrapartida, a data com menor fluxo de carretas será o dia do feriado (01), quando a redução prevista pode atingir 25% em comparação ao fluxo registrado pela Concessionária em dias normais. Nos demais dias, a variação não será tão intensa.

Com foco na segurança viária, a Rota do Oeste fará a Operação Rota à Vista com a intensificação do monitoramento da rodovia e realocação dos recursos operacionais em pontos estratégicos e identificados como os mais sensíveis durante os feriados. A reestruturação possibilita uma resposta de atendimento mais célere aos condutores que precisarem de atendimento operacional.

O diretor de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, chama a atenção de quem vai viajar para o período, que mesmo fora de época, ainda está chuvoso e requer cuidados especiais na rodovia. Antes de seguir viagem, os motoristas devem revisar itens importantes para a segurança, como os pneus, freios e limpadores de para-brisa.

“As condutas adequadas para quem trafega em pista molhada são a redução de velocidade, manutenção da distância do veículo da frente e evitar frenagens repentinas”, comenta Ferreira.

O diretor destaca ainda a importância do uso de cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, adoção dos dispositivos adequados para transporte de crianças, levar os animais sempre dentro de caixas com essa finalidade. “O básico que sempre dá certo é seguir a legislação de trânsito. Tudo o que está descrito no CTB tem uma razão de existir e todas as regras têm um objetivo único: a segurança”.