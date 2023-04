Tráfego de automóveis na BR-163 pode crescer até 50% no ‘feriadão’

Com a chegada do feriado prolongado em comemoração ao Dia de Tiradentes (21), a alteração do tráfego de veículos na BR-163/MT começa a ser registrada nesta quinta-feira (20), quando o fluxo de automóveis deve aumentar 50% e o de carretas diminuir cerca de 8%, em relação aos dias normais. A oscilação no trânsito da rodovia é prevista pela Rota do Oeste para os 850,9 quilômetros sob concessão da BR-163, de Itiquira a Sinop. Os motoristas que forem viajar devem ficar atentos ao período chuvoso e à manutenção veicular.

A Concessionária estima ainda que as datas com fluxo de veículos de passeio mais intenso são a quinta-feira e o domingo (23), quando as famílias retornam do descanso. Para este dia, a Rota do Oeste prevê um crescimento de 48%. Na segunda-feira (24), a presença dos automóveis deve ser 20% maior que o registrado habitualmente, voltando à normalidade na terça-feira.

Por outro lado, há previsão de queda no tráfego de veículos de carga de quinta-feira a domingo, podendo reduzir até 25% no período. O trânsito das carretas e caminhões voltam à normalidade na segunda-feira, quando encerra o período de descanso e as atividades comerciais são retomadas.

Para atender à demanda dos motoristas que trafegam o trecho sob concessão da Rota do Oeste, a Concessionária realizará a Operação Rota à Vista. A medida tem como premissa a intensificação da inspeção da rodovia, além de ampliar o monitoramento em pontos identificados como mais sensíveis durante os feriados prolongados.

A gerente de Operações da Rota do Oeste, Bárbara Natane, lembra ainda que a estrutura operacional é disposta de forma estratégica para atender as demandas de forma mais célere em casos de acionamentos.

Segurança – Bárbara reforça a importância de o motorista realizar a manutenção do veículo antes de seguir viagem, analisando elementos importantes para a segurança, especialmente em tempo chuvoso: condições de pneus, sinalização, limpador de para-brisa e freios.

Ainda como parte da segurança viária, a gerente destaca que as regiões de serra costumam ter neblina e que, diante dessas situações, os motoristas devem fazer o uso de farol baixo, reduzir a velocidade e trafegar com cautela. Pontua ainda que é fundamental que todos os motoristas se atentem ao tráfego como um todo, buscando sempre respeitar os veículos com dimensões menores.

“O trânsito é para todos, do pedestre ao caminhoneiro. Então, é fundamental dirigir com cautela e respeito a todos. Tem uma regra bem simples que orienta bem a questão da segurança viária: ‘o maior cuida do menor’”, comenta.

Atenção, caminhoneiro! Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estão proibidos de circular todos os veículos e Combinações de Veículos excedentes em peso e ou dimensões aos limites máximos estabelecidos pela Resolução nº 882/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) na BR-070, BR-163 e BR-364, em Mato Grosso. A restrição de tráfego está prevista para quinta-feira (20.04), das 16h às 22h; sexta-feira (21.04), das 6h às 12h; e domingo (23.04), das 16h às 22h.