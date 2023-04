Tráfico de droga | Três pessoas são presas e entorpecentes apreendidos

Três pessoas sendo duas mulheres e um homem foram presos suspeitos de realizarem o crime de tráfico de droga. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (06), no município de Tangará da Serra-MT.

Conforme as informações, em uma ação conjunta entre a Inteligência do 7º Comando Regional e a Polícia Militar (PM), através de um monitoramento os suspeitos foram detidos no bairro Jardim São Paulo.

O trio é bastante conhecido pela polícia e na residência foi localizado uma grande substância de entorpecentes já preparados para comercialização, além de dinheiro e produtos ilícitos.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia para se tomar as providências cabíveis.