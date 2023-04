Trump se declara inocente de acusações ligadas a suborno a atriz

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou inocente da acusação de ter comprado o silêncio da atriz Stormy Daniels, com quem manteve uma relação extraconjugal, em 2006, para que o caso não atrapalhasse sua campanha à corrida presidencial, em 2016. Ao todo, há 34 acusações ligadas ao caso. Oficialmente, esta é a primeira vez que se sabe o número exato de acusações formais na Justiça que o ex-presidente enfrenta.

Segundo a rede NBC, os promotores acusam Trump de ter feito pagamento pelo silêncio de outra mulher, Karen McDougal. Também há uma acusação de conspiração.

A audiência ocorreu no tribunal de Manhattan, em Nova York, e teve início nesta terça-feira (4), por volta das 15h (horário de Brasília). O ex-presidente deixou a sala em torno das 16h30. Não houve transmissão de vídeo nem fotos dos procedimentos da acusação formal.

Protestos nos arredores do tribunal

Grupos pró e contra Trump se reuniram na manhã desta terça-feira em um parque nos arredores do tribunal onde Trump compareceu para depor. A estimativa é que houvesse centenas de pessoas no local.

Segundo a ABC News, apoiadores seguravam cartazes com os dizeres “Trump ou morte”, enquanto adversários respondiam com cartazes que exibiam as frases “Prendam-no” e “Indicado” — uma referência a como Trump escreveu incorretamente indiciado em uma postagem em sua plataforma de mídia social Truth Social. O parque foi dividido ao meio pela polícia, com apoiadores de Trump no lado sul e contramanifestantes no norte.

Nesta segunda-feira (3), o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, um democrata, emitiu um aviso aos “agitadores” que procuram causar problemas em que afirma: “A cidade de Nova York é nossa casa, não um playground para sua raiva inoportuna”. Os repórteres da ABC News testemunharam várias pequenas escaramuças verbais entre as duas facções, mas nada que exigisse intervenção policial.