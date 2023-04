Última semana de março contabiliza mais um recuo no valor da cesta básica

Com quedas no valor da banana, óleo de soja e batata, o custo da cesta básica na capital registrou recuo de -1,13% na última semana de março, acumulando queda pela segunda vez consecutiva no mês. A retração semanal, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT), fez com que o valor atingisse R$ 762,18, o menor averiguado desde a terceira semana de fevereiro.

O principal item que contribuiu para a queda no preço do indicador foi a banana, com recuo de -8,25%, sendo cotada em R$ 9,30/kg na média. No entanto, a fruta ainda está 40,37% maior do que o observado no mesmo período do ano passado.

Para o superintendente da Fecomércio-MT, Igor Cunha, o possível aumento no preço do produto tem a ver com o fato climático nas regiões produtoras. “A influência das temperaturas mais altas nas regiões produtoras aumenta sua produção. No entanto, a temperatura não favorável fez com que o fruto apresentasse forte crescimento no ano, assim como o fator logístico também pode interferir no preço, devido a rapidez com que a fruta perde a qualidade”.

Já o óleo de soja pode ter o seu valor recuado, em -4,03% nesta semana, em razão da alta oferta do grão brasileiro, que tem apresentado baixa cotação da matéria-prima no mercado externo e, inclusive, na diminuição do seu uso na produção de biodiesel.

No caminho contrário, o aumento no preço do açúcar, de 1,88%, pode ser reflexo de uma menor produção industrial, o que afeta, por consequência, a oferta do item nos mercados da capital.

Levantamento anual

O valor atual apurado pelo IPF-MT mostra que a cesta básica está 5,55% maior do que o verificado no mesmo período do ano passado, quando o indicador apresentava um custo de R$ 722,13. O superintendente da Federação explica que “o percentual permanece pouco abaixo da inflação brasileira entre os meses de fevereiro de 2022 e 2023, indicando que as variações sofridas pelas cadeias produtivas não impactaram o suficiente para gerar um grande aumento percentual na cesta”, conclui Igor Cunha.

