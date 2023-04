Vacina contra influenza está disponível em todas as unidades de saúde para o público prioritário

A Secretaria Municipal de Saúde está promovendo a campanha nacional de vacinação contra a Influenza em Rondonópolis. Atualmente pode receber a vacina pessoas que pertencem aos grupos prioritários.

No dia 11 de abril deste ano iniciou o período de imunização contra influenza/gripe em todas as unidades de saúde atendendo das 7 às 10h30 e das 13 às 16h30. Uma dose é suficiente para proteger contra os quatro tipos de vírus existentes, sendo A, B, C e D.

O público alvo da campanha nesta primeira etapa inclui crianças de seis meses a cinco anos, idosos com idade acima de 60 anos, profissionais da saúde, gestantes, mulheres no pós-parto até 45 dias, povos indígenas, professores do serviço público e privado, portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros.

Também fazem parte os motoristas de transporte coletivo, intermunicipal, interestadual, aplicativos, táxi e moto táxi, trabalhadores portuários e ferroviários, Polícias Civil, Trânsito, Militar, Federal, Rodoviário Federal, Florestal, Bombeiros, Exército, funcionários do sistema penal; população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas e trabalhadores da imprensa.

A meta é garantir a imunização contra influenza de 77.334 moradores de Rondonópolis pertencentes aos grupos prioritários. O prazo vai até o dia 26 maio, porém é importante ir o quanto antes garantir a proteção.

LISTA: PÚBLICO PRIORITÁRIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023