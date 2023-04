Valor da cesta básica sobe 2% na segunda semana de abril

Com variação positiva de 2,07%, a cesta básica em Cuiabá atingiu o valor de R$ 763,17 na segunda semana de abril. O aumento foi puxado por 12 dos 13 itens que compõem o mantimento considerado essencial para a subsistência de uma família de até quatro pessoas. Os dados do Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT) revelam um aumento de R$ 15,49, quebrando tendência de queda observada nas últimas semanas.

O superintendente da Fecomércio-MT, Igor Cunha, destaca os possíveis impactos que provocaram o aumento generalizado dos itens. “O feriado pode ter impactado em algumas variações de alimentos, como a batata e tomate, fazendo com que a cesta passasse a demonstrar aumento em seu valor após sucessivas quedas”.

Cunha também explica que o aumento no preço contribuiu para deixar a cesta básica 2,53% mais cara, quando, no mesmo período do ano passado, custava R$ 744,34. “O aumento fez com que ela ficasse acima do registrado no mesmo período de 2022. Ainda assim, o valor permanece abaixo do verificado em janeiro desse ano, quando atingiu as máximas históricas”.

Entre os produtos que mais apresentaram variação nos preços, a batata registrou alta de 10,70% no comparativo com a primeira semana de abril, o que pode estar atrelada à ‘Semana Santa’, uma vez que a demanda pelo produto aumenta, assim como pelo fator climático – com o período chuvoso –, que gera interferências em sua produção e colheita.

O tomate também apontou aumento de 5,13%, provocado pela desaceleração da colheita do fruto e o atraso na plantação da safra de inverno, o que pode ter contribuído para elevar o preço do produto no mercado, diante da oferta reduzida. Apesar do aumento, o valor do tomate está 38,09% menor que o observado no mesmo período do ano passado.

No caso da banana, o aumento semanal foi de 3,33% no valor do produto, ocasionado pela diminuição na distribuição da fruta até os mercados consumidores.

