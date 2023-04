Vendedora é agredida e pisoteada após discussão por tomar cerveja em ônibus

Uma vendedora de empadas, de 51 anos, foi brutalmente agredida e pisoteada após uma passageira do ônibus ter iniciado uma discussão porque ela estava tomando cerveja dentro do coletivo. Rosilene da Silva Lino chegou a desmaiar durante as agressões e teve braço, dedo e o nariz quebrados.

Para o filho da vítima, Mike Lino, a ocorrência foi uma “tentativa de assassinato”. Segundo ele, o motorista do ônibus foi conivente com o espancamento, uma vez que deixou a briga terminar na rua e ainda esperou a mulher que estava agredindo a vendedora voltar para o coletivo. Quando ela entrou de novo no ônibus, o condutor saiu correndo, deixando Rosilene desacordada no chão.

A briga teria se iniciado porque a vendedora estava com uma latinha de cerveja na mão. A mulher desmaiou ao cair no chão e bater a cabeça, mas, mesmo assim, a agressora continuou a chutá-la brutalmente.

“Sei que uma pessoa alcoolizada pode ser chata, mas nada justifica uma tentativa de assassinato”, comentou Lino. Agora, o jovem pede por justiça. “Imagina você ser filho de uma pessoa que criou cinco filhos sozinha, que passou fome, e agora ver ela desse jeito. Esses animais tiraram a dignidade da minha mãe e da nossa família”, afirmou.

Até o momento, o motorista do coletivo e a não foram localizados, mas o filho afirmou que registrou um boletim de ocorrência.

O R7 pediu um posicionamento à City Transportes, empresa responsável pelo ônibus onde as agressões se iniciaram, que afirmou que “foi instaurada uma sindicância interna para avaliar a conduta do motorista”.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) e a Prefeitura do Guarujá também foram contatadas, mas não deram retorno até a publicação desta reportagem.