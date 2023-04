Vereador Dr. José Felipe cobra do prefeito a adesão ao programa vigia mais MT

Rondonópolis tem vivido dias de terror, uma vez que os números de assaltos vêm crescendo e a população já não suporta mais tal situação. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, desempenha seu papel de forma ágil e ostensiva, mas acredita-se que o número de agentes de segurança não estaria acompanhando o crescimento populacional do município de Rondonópolis, que é uma das maiores cidades do Estado.

No dia 30 de abril, lideranças, moradores e comerciantes do bairro Belo Horizonte e bairros da região, buscaram junto ao vereador Dr. José Felipe Horta, saídas para o fim das ações de criminosos, na região. Segundo os moradores e comerciantes, os assaltos têm sido frequentes na região, independente do dia e horário. Após entrar em contato com o secretário Valdemir Castilho (Biliu), o vereador Dr. José Felipe articulou reunião junto aos moradores e comandante da PM de do município, Ten. Coronel Osório, afim de ouvir o clamor da comunidade por mais segurança.

Na última segunda-feira (03), o prefeito José Carlos do Pátio recebeu o vereador Dr. José Felipe, os representantes do bairro Belo Horizonte e região, comerciantes, comandante da PM, Ten. Coronel Osório e secretário Valdemir Castilho (Biliu), para definir ações ostensivas contra a criminalidade. Segundo o Ten. Coronel Osório, ações imediatas começaram a ser realizadas nas proximidades dos bairros, com maior frequência de rondas ostensivas da polícia militar.

O Vereador Dr. José Felipe solicitou ao prefeito a adesão ao Programa Vigia Mais MT, do Governo de Mato Grosso, que consiste na implantação de 660 câmeras de monitoramento, afim de inibir ações criminosas. Em tempo, o vereador pediu que a implantação das câmeras, sejam instaladas nos bairros de maior recorrência de criminalidade. Cada modelo de câmera tem uma funcionalidade. As OCRs, por exemplo, fazem a leitura de placas e monitoram veículos em tempo real. Já as Speed Domes captam imagens em 360 graus com alcance de 2km.Como prioridade, o prefeito irá instalar lâmpadas de Led nos bairros próximos à rodovia e região.

O vereador Dr. José Felipe destacou a importância de ações rápidas e imediatas, unindo comunidade, segurança pública e pode público, com o objetivo de impedir novas ações do crime, contra as famílias rondonopolitanas.