Vice-prefeito recebe comitiva da Câmara de Negócios Brasil-China e abre diálogo para negociações

Rondonópolis foi uma das cidades escolhidas pela Câmara de Desenvolvimento e Negócios Brasil-China (CDNBC) para uma rodada de visitas e início de negociações sobre possíveis investimentos em diversas áreas como infraestrutura, habitação, saúde, mobilidade, educação, logística, armazenamento, entre outros.

O vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda, recepcionou a comitiva. De acordo com o diretor de Relações Internacionais, Marcelo Bestetti, a Câmara tem como objetivo estreitar os mercados chinês e brasileiro, havendo a cooperação econômica e comercial e o intercâmbio cultural entre as federações.

Por meio de uma rede de associados, a Câmara torna possível auxiliar empresas estatais e privadas na compra de commodities brasileiras e fortalecer a cooperação de longo prazo entre empresas dos dois países. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, ocupando o primeiro lugar tanto nas importações, quanto nas exportações.

“O próximo passo será assinar uma carta de intenções entre o Município e a Prefeitura de Xiamen (China), com foco no Projeto “Cidades Irmãs”. Os representantes apontaram que isso tornará possível o intercâmbio de tecnologia da cidade portuária (costa sudeste da China), com 5,5 milhões de habitantes. Acredito que Rondonópolis tem muito a ganhar com essa parceria”, disse o vice-prefeito.

Segundo os representantes, Xiamen é uma das quatro cidades-berço da atual economia chinesa e um importante centro de comércio, indústria e tecnologia. Além do diretor de Relações Internacionais, também fizeram parte da comitiva o diretor de novos negócios, Enivaldo Pereira, e o advogado Guilherme Loureiro, ambos da CDNBC).

Os gestores municipais secretário de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, gerente de Turismo, Valter Arantes, e secretária de Meio Ambiente Kamila Dourado, também participaram do encontro, na sede da Sema, nesta terça-feira.