Vídeo mostra madrasta e enteado mortos desviando de motorista que fazia ultrapassagem proibida

As imagens feitas pelo caminhão que se envolveu no acidente que matou Edna Nabas Soares, de 43 anos, e o enteado dela, Gustavo Henrique de Oliveira da Silva, de 12, mostram que a mulher tentava desviar de um carro que fez uma ultrapassagem proibida. Durante esse desvio, o veículo onde estavam madrasta e enteado acabou batendo no caminhão.

O motorista do Gol, responsável pelo acidente, fugiu do local em alta velocidade e não prestou socorro às vítimas. Wilson Callera, de 75 anos, fez a ultrapassagem proibida em faixa contínua, em um trecho que não conta com acostamento.

O acidente ocorreu na rodovia Transbrasiliana, a BR-153, em Marília (SP), na última sexta-feira (14).

Edna, que dirigia um Corolla, vinha no sentido contrário. Ela freou bruscamente para evitar a colisão frontal, mas perdeu o controle da direção e bateu em um caminhão, que era ultrapassado pelo Gol.

O caminhoneiro e o passageiro não sofreram ferimentos. Já Edna e Gustavo ficaram presos entre as ferragens e não resistiram.

A madrasta e o enteado viajavam de São José do Rio Preto para Marília para um casamento. Edna era a mãe da noiva.

O responsável pelo acidente, além de fugir e não prestar assistência às vítimas, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida desde 2020. Ele foi localizado e identificado pouco tempo depois.

O corpo de Edna foi sepultado em Marília. Gustavo foi enterrado em São José do Rio Preto.