Virginia dá avião de presente de aniversário para Zé Felipe

Zé Felipe mostrou aos seus seguidores, nesta quinta-feira (20), o avião que ele ganhou de presente de aniversário de Virginia. O cantor vai completar 25 anos amanhã (21).

“P*ta que pariu, ganhei um avião da minha gata! Agora dá para levar a família toda. Te amo demais, meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo. Te amo”, escreveu Zé Felipe na legenda da publicação do Instagram.

Nos comentários, alguns amigos do casal brincaram com a situação. “A menina ganha tanto dinheiro e da só um avião para o marido. O amor está esfriando mesmo”, escreveu Rafael Portugal. “É simples, mas é de coração (risos)”, disse João Gomes. “Ah, Virginia, muito obrigado, viu? Minha neni, Lore Improta, estava sem saber com o que me presentear no meu aniversário”, disparou Léo Santana.

Na última quarta-feira (19), Virginia deu o pontapé inicial à comemoração dos 25 anos do marido, ao lado de Leonardo e Poliana Rocha.

“Começamos a comemoração do #25ZF! Sushi que Poli e Leo preparam para o gato com muito amor. Que Deus abençoe esse novo ciclo que se inicia, Zé Felipe, te amamos muito”, escreveu Virginia na legenda da publicação.