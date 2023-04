Wellington Fagundes cobra celeridade do Ibama no licenciamento de obras nas BRs 174, 242 e 364

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) cobrou celeridade por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no licenciamento ambiental de três importantes obras de infraestrutura em Mato Grosso. O parlamentar esteve reunido nesta quarta-feira (12), em Brasília, na presidência do órgão para tratar das obras nas BRs 174, 242 e 364, que dependem apenas das licenças para serem iniciadas.

No caso da BR-364, a obra abordada pelo senador é a duplicação do trecho de travessia urbana de Rondonópolis, incluindo a construção de uma nova ponte sobre o córrego Lourencinho, desafogando o trânsito na região. A intenção do senador é que o processo de licenciamento ambiental seja delegado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema/MT).

Outra obra abordada por Fagundes é a BR-174, no trecho que liga Cáceres a Porto Santo Antônio das Lendas, com mais de 70 km de extensão. A Sema/MT já manifestou o interesse em conduzir o processo do licenciamento ambiental e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o trecho não afeta nenhuma terra indígena.

Por fim, o senador tratou da BR-242, que vai beneficiar a população dos municípios de Querência, Nova Ubiratã, Paranatinga, Canarana e Gaúcha do Norte. As obras estão divididas em três lotes e, no caso do primeiro lote, falta apenas a licença ambiental para que a empresa inicie os trabalhos.

“Estivemos nesta reunião para tratar de angústias de Mato Grosso. Nos três casos, dependemos do licenciamento ambiental para que as obras sejam iniciadas. Esse trabalho que estamos fazendo é mais uma etapa e precisamos que isso seja analisado com celeridade dada a importância de todas essas obras”, afirmou o senador ao final do encontro.

Wellington ressaltou que é de fundamental importância que haja um retorno rápido por parte do Ibama, uma vez que está chegando ao fim o período de chuvas e é o momento ideal para a realização das obras. “Para todas essas obras nós temos, felizmente, os recursos alocados no orçamento, faltando apenas o licenciamento. Por isso, é importante que essas obras comecem logo porque agora acaba o período das chuvas”, finalizou.