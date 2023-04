Wésllen Tecchio assume o comando do Cidade Agora em Tangará da Serra

O apresentador Wésllen Tecchio está de ‘casa de nova’ e passa a comandar o Cidade Agora de Tangará da Serra na próxima segunda-feira (24) pela TV Vale, afiliada da Record TV. O programa jornalístico vai ao ar de segunda à sexta-feira das 10h50 às 13h, pelo canal 7.1.

Com cerca de 15 anos de carreira, Tecchio começou cedo na comunicação. Com apenas 14 anos já gravava anúncios publicitários, em Sinop-MT, e depois se mudou para Sorriso, também na região norte de Mato Grosso, onde iniciou a jornada no jornalismo, inicialmente como repórter e depois apresentador.

O talento nato na comunicação levou Tecchio à Record TV de São Paulo, ficando à frente do Balanço Geral e Cidade Alerta, no esquema de cobertura de férias. Durante esse período, o apresentador passou a ser conhecido como o ‘cara da Record TV’.

Em Mato Grosso, o apresentador passou pelo comando do Balanço Geral Sinop e nos últimos dois anos, Balanço Geral MT, pela TV Vila Real, em Cuiabá-MT.

Tecchio se junta ao AGORA COMUNICAÇÃO com a proposta de somar na missão do Grupo, que é de ter um jornalismo sério e com credibilidade, voltado à solução dos problemas da comunidade. “Tenho maior respeito por aquele que está do outro lado da tela, informando de maneira imparcial e sempre dando espaço e voz ao telespectador “, garante o apresentador.