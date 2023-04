Whindersson Nunes vence polonês por nocaute em torneio de boxe em Londres

O humorista piauiense Whindersson Nunes estreou com vitória no High Stakes, torneio internacional de boxe entre influenciadores, neste sábado (22), em Londres, na Inglaterra. Ele venceu o rapper polonês Filip “Filipek” Marcinek no segundo round por nocaute técnico.

Com o apoio em massa da torcida, que contava com muitos brasileiros presentes, o youtuber do Piauí precisou de apenas dois rounds para garantir o triunfo e uma vaga na semifinal da competição.

Na próxima rodada, que acontecerá no dia 3 de junho, o piauiense enfrentará King Kenny, que venceu My Mate Nate também por nocaute técnico neste sábado (22), em Londres.

No ringue, Whindersson ainda aproveitou para retrucar as provocações do rapper polonês, que o chamou de “palhaço” na semana pré-evento. “Eu falei que o palhaço ia pegar, e pegou”, brincou Whindersson.

Mais solto do que na primeira etapa, o piauiense Whindersson soltou o jogo, diversificou mais os ataques e aplicou dois knockdowns na primeira metade do segundo assalto. Um gancho no corpo quando restavam poucos segundos para o fim do round levou o polonês mais uma vez à lona e obrigou o árbitro a encerrar o combate.

Dentre os convidados, Whindersson é o competidor mais popular nas redes sociais, com mais de 150 milhões de seguidores nas principais plataformas. Jully Poca, brasileira que lutou (e também ganhou) no card feminino, aparece com 4,2 milhões de inscritos. Ao todo, são mais de 210 milhões de pessoas que acompanham os participantes do campeonato.