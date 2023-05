17° suspeito de ataque em Confresa morre em confronto com forças de segurança

Mais um criminoso, do bando responsável pelo ataque em Confresa, morreu em confronto com policiais na noite desta terça-feira (09.05). A ação ocorreu na área rural do município de Pium (TO), entre integrantes do grupo criminoso e policiais do Batalhão de Operações Especiais de Mato Grosso.

Com o bandido, os policiais apreenderam um fuzil. O homem foi baleado, chegou a ser socorrido e levado ao hospital de Marianópolis (TO), mas não resistiu aos ferimentos.

Após mais esse confronto com as forças de segurança, são 17 os bandidos mortos desde o início da Operação Canguçu, e cinco presos. Duas prisões ocorreram no Tocantins, no local da operação, duas em Redenção, no Pará, por apoio logístico ao crime, e a quinta, em Mato Grosso, por participação no planejamento da ação criminosa que aterrorizou Confresa.

Atualização

Também foram apreendidas 18 armas, dentre elas dois fuzis .50 e 11 AK-47, carregadores, milhares de munições, coletes balísticos, capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.

Em Tocantins, para onde o bando fugiu, policiais de cinco estados (MT, GO, PA, MG e TO) compõem uma força-tarefa com quase 350 agentes, sendo 130 de Mato Grosso.

Após o ataque em Confresa, no dia 9 de abril, os criminosos fugiram para Tocantins pelos rios Araguaia e Javaés.