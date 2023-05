2ª edição da Feira Brasileira de Sementes acontece em junho

A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (APROSMAT) realiza nos dias 15 e 16 de junho, a 2ª edição da Feira Brasileira de Sementes (FEBRASEM), considerado o maior evento da cadeia produtiva de sementes do país, que apresenta inovações, tecnologia e tendências do setor aos participantes. A Feira acontece no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias, na cidade de Rondonópolis (MT). A programação contará com palestras e painéis, além de exposição de equipamentos e serviços.

Segundo o presidente da APROSMAT, Nelson Croda, a feira vai reunir toda a cadeia produtiva do setor sementeiro. “Na Feira Brasileira de Sementes em sua segunda edição teremos a oportunidade de acessar as inovações e as recentes tecnologias, e também realizar a interação com os responsáveis técnicos de todos os sementeiros participantes, com os pesquisadores nacionais e internacionais, lideranças do agro, obtentores de sementes e tecnologias, além de recebermos produtores de todo o Brasil. Será uma oportunidade grandiosa para fortalecermos a produção nacional de sementes”, destacou.

As inscrições para a participação na 2ª FEBRASEM, já estão abertas no site www.aprosmat.com.br. Outras informações pelo telefone (66) 3427-2400.