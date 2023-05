5 curiosidades sobre a Austrália que talvez você não saiba

A Austrália se tornou um dos destinos favoritos de estudantes de todo o mundo devido à qualidade de vida e dos atrativos turísticos, principalmente no estado de Queensland, onde estão localizadas as cidades de Gold Coast e Brisbane. Não é atoa que o Brasil se tornou o terceiro maior País do mundo a enviar estudantes para a Austrália, totalizando mais de 11 mil jovens que ingressaram em alguma instituição de ensino, de acordo com dados do censo local de 2021.

Todo programa de estudo internacional tem barreiras a serem enfrentadas, tais como se acostumar com a rotina de aulas das instituições de ensino ou se adaptar a uma cultura muito diferente do seu país de origem. Entretanto, a Austrália, principalmente o estado de Queensland, se destacam na medida que proporcionam melhores condições de acolhimento, continuamente atraindo interessados em participar dos seus prestigiados programas educacionais. Com um povo acolhedor e com a possibilidade de trabalhar no tempo livre, os brasileiros priorizam a Austrália como destino.

Pensando nisso, Cameron Dick, ministro de Comércio e Investimentos de Queensland, traz 5 curiosidades da Austrália que provavelmente você não saiba:



1 – Oportunidades de carreira e trabalho

A Austrália é um país que, além de entender a importância do trabalho para que os estudantes estrangeiros possam se manter no país, também possui leis trabalhistas que protegem os estudantes internacionais, diferentemente de outros países. Também é possível permanecer por mais algum tempo após o término dos estudos; basta trocar o visto de estudante por um de trabalho. O governo australiano também oferece o programa SkillSelect, que permite solicitar uma Expression of Interest para permanecer no país como um profissional qualificado.



2 – Beleza Natural

Além das belas praias e paisagens de tirar o fôlego, há também diversas reservas naturais e de preservação. A mega-biodiversidade é surpreendente. A Austrália possui entre 600 mil e 700 mil tipos diferentes de plantas e animais. São mais de 378 espécies de mamíferos, 828 espécies de pássaros, entre outros, além dos animais que só existem por lá, como o canguru, o coala e o dingo (espécie de cão selvagem).



3 – Opções de lazer

Por mais que você esteja indo estudar, sua vida não vai se resumir a isso. Você vai querer sair, se divertir, conhecer lugares e pessoas, e nesse quesito, Queensland é o melhor lugar. Opções de lazer e cultura não faltam. Há campeonatos de surfe em Gold Coast para os mais aventureiros, casas noturnas de qualidade para quem quer mais diversão, ou paisagens paradisíacas para quem deseja um dia mais calmo, apreciando o local.



4 – Segurança

De acordo com o Índice Global da Paz, a Austrália está na 12ª posição de país mais seguro do mundo. Esse ranking leva em consideração todos os tipos de ameaças que os habitantes locais possam vir a sofrer, incluindo assaltos, mortes por acidentes de trânsito, ataques terroristas e guerras. Na região de Queensland, é possível caminhar tranquilamente pelas ruas e usar celulares em público, sem correr riscos.



5 – Custo de vida

Cidades como Gold Coast e Brisbane possuem um custo de vida mais baixo quando comparado a outras regiões da Austrália, como Sidney. O país é considerado como de primeiro mundo e possui uma moeda com câmbio mais baixo, quando comparada ao dólar americano ou ao euro.