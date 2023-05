5 destinos mais econômicos para o realizar intercâmbio em 2023

Fazer intercâmbio é o desejo de uma boa parte dos brasileiros. Segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta), aproximadamente 400 mil brasileiros já realizaram o intercâmbio, um mercado que movimenta anualmente U$1,3 bilhão. A experiência de vivenciar outras culturas, aprender um novo idioma e a busca por qualificação profissional, faz com que muitas pessoas desejem conhecer a fundo outras fronteiras. E, ao contrário do que se pensa, existem opções de estudar fora com condições que caiba no bolso.

Para Juliana Rosa, consultora de intercâmbio da Ebony English, “ninguém precisa abrir mão do país de interesse, pois existem programas no mercado de curto e longo prazo e com valores mais acessíveis, além de países que oferecem oportunidades de programas com bolsas de estudos com tudo incluso”.

Para ajudar os estudantes, a executiva destaca os 5 países mais econômicos para realizar o intercâmbio em 2023.

1- África do Sul

Dono de belas paisagens, clima tropical e uma cultura riquíssima, a África do Sul é um dos destinos mais econômicos comparado a outros lugares. Localizada no extremo sul da África, a nação diversificada reflete diretamente na linguagem de seus nativos, o país tem 11 línguas oficiais e 8 nacionais, entre elas o inglês que é o idioma público e comercial.

Os estudantes que desejam estudar no território africano não precisam tirar o visto, claro se sua estadia for de até 90 dias. Os preços dos cursos de inglês variam de acordo com o padrão da escola e quantidade de horas aula, mas os valores podem ser em um período de 12 semanas entre R$5.000,00 a R$18.000,00. Outro ponto positivo é em relação a estadia, transporte e alimentação que são mais baratos que países de língua inglesa.

2- Malta

Com 450 mil habitantes e próximo ao sul da Itália, Malta é formada por 7 ilhas mediterrâneas. Por ser paradisíaca, a região possui diversas belezas naturais, além de possuir inúmeras atrações culturais ao longo do ano.

Como qualquer outro local, Malta tem sua culinária única e variada com grande influência italiana. Para os intercambistas que desejam vivenciar as experiências em Malta, é possível estudar o idioma em cursos de até 2 semanas e ter a oportunidade de desfrutar as riquezas naturais. Existem opções a partir de R$2.000,00, podendo variar de acordo com escola, data escolhida e custos adicionais, mas um ótimo destino para quem quer economizar.

3 – Irlanda

A Irlanda é uma das regiões mais procuradas pelos estudantes, o território se destaca por oferecer cursos com maior duração e permitir que os alunos possam também trabalhar. Para conseguir essa permissão os interessados devem contratar uma formação com período superior a 25 semanas.

Com programas de duração variada, as escolas de inglês tradicionais com 4 semanas de estudos em média custam R$3.000,00. Outra opção é fazer intercâmbio de forma gratuita por meio de um programa do governo Irlândes, que fornece bolsa de estudos para estudantes de graduação ou pós que desejam estudar no país.

4- Filipinas

Formada por sete mil ilhas, Filipinas é uma das regiões menos comuns. O país tem uma das moedas mais desvalorizadas em comparação ao real, ou seja um custo de vida bem mais baixo e econômico quando convertido a moeda brasileira.

Com ensino de qualidade, algumas escolas estão instaladas em resorts à beira-mar, fornecendo serviços completos para os estudantes. Os valores variam, mas é possível encontrar no mercado cursos a partir de R$1.800,00.

5- Colômbia

Para estudantes do idioma espanhol, aqui na América do Sul, Colômbia é um excelente destino. Com um custo de vida muito parecido com o do Brasil é um local viável e barato.

Você ainda tem a opção de visitar praias do Caribe ou do Oceano Pacífico. Sem contar a Floresta Amazônica e a Cordilheira dos Andes. Sua gastronomia agrada muitos paladares. Um lugar dançante, colorido e com um “espanhol” acessível.