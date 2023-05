5 destinos para visitar na Europa durante primavera

Com a chegada de uma nova estação, as paisagens mudam de cor e de cenário. No Brasil, o outono é conhecido como o período de folhas secas. Enquanto isso, na Europa, as paisagens são dominadas pelas flores, com a chegada da primavera



Para aqueles que desejam conhecer os destinos europeus nesta época do ano, o Brasil possui conectividade aérea com diversos lugares. A Air Europa é uma das companhias que atua em trechos que ligam o país a mais de 40 destinos da Europa. Com base no comportamento dos turistas, a empresa listou alguns destinos que são ideais para a visitação durante a primavera, como Madrid, Amsterdã, Sevilla, Paris e Roma.



“Algumas cidades europeias se destacam pelos jardins e parques durante esse período, que ficam mais vívidos e atraem ainda mais a atenção dos turistas. Além disso, as temperaturas amenas fazem com que os viajantes escolham passeios ao ar livre nas áreas urbanas”, destaca o diretor-geral da Air Europa no Brasil, Gonzalo Romero.



Madrid: com as temperaturas amenas, a cidade fica bastante florida, principalmente os parques. Algumas das opções de visitação na cidade espanhola é o Quinta de los Molinos, com as amendoeiras, que tornam o local propício para a prática de caminhadas e tirar fotos. O Puerta del Sol é outro ponto turístico que ganha uma decoração natural especial nessa época do ano. Localizado no centro histórico, ponto com maior aglomeração de pessoas, a atração concentra a Calle Alcalá, onde se encontra a estátua do urso que se agarra em um arbusto, símbolo de Madrid e um dos monumentos mais fotografados da capital espanhola.



Amsterdã: a primavera é o período mais requisitado para visitar a Holanda. Isso porque os campos de tulipa colorem os jardins e a temperatura fica amena, possibilitando passeios em parques e praias. Nessa época, os passeios de bicicleta ficam em alta. Conhecer o Mercado das Flores para comprar lembrancinhas também é uma opção, assim como o Keukenhof, considerado o parque de tulipas da Holanda e um dos maiores de flores do mundo, e o Zaanse Schans, que reúne moinhos de vento também com campos de tulipa.



Sevilla: na cidade espanhola, o destaque é a o florescimento das laranjeiras. No local, a dica é passear pelo bairro de Triana, principalmente na Calle Betis, que passa pelo rio Guadalquivir. O local possui vista para a Torre del Oro e shows de flamenco, de forma frequente. Em abril, acontece a feira mais colorida da Espanha, com mais de mil estandes com danças, bebidas e quitutes, sendo um ponto em que as pessoas se divertem até de madrugada.



Paris: visitar jardins e parques verdes é uma atração típica da primavera na capital francesa, como o Jardim de Luxemburgo e o Jardim das Tulherias. Para quem deseja apreciar a vista panorâmica da cidade durante esse período, subir na Torre Montparnasse é uma ótima opção. O passeio de barco no rio Sena também é uma alternativa para quem quer apreciar o clima ameno e as paisagens da cidade.



Roma: a cidade italiana é outra opção para quem deseja visitar atrações turísticas floridas durante a primavera. No local, encontra-se o Jardim Municipal das Rosas, que fica no Morro Aventino e concentra cerca de 1.100 espécies de rosas de vários lugares do mundo. Nesse período, comemora-se o aniversário da cidade, em 21 de abril, com um desfile que conta com mais de 2 mil participantes, caracterizados de personagens da Roma Antiga. Outro evento bastante requisitado durante o período é a visita ao Vaticano na Semana da Páscoa, com celebrações especiais.