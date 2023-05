5 dicas importantes para o cuidado com a saúde ocular

É sempre importante estar atento aos cuidados com a saúde ocular, uma vez que há diversas doenças e distúrbios que podem atrapalhar a visão. Entre os mais comuns, podemos citar, a miopia, catarata, glaucoma, além da hipermetropia, astigmatismo, olho seco e outros. Os sintomas das doenças oculares podem aparecer através da dificuldade de enxergar em distâncias próximas e intermediárias, vermelhidão, coceira nos olhos e visão turva. Para cada diagnóstico, existe um tratamento, que varia desde a indicação de medicação, colírio, bem como a utilização de óculos, lentes de contato ou cirurgia.

Pensando nisso, o médico oftalmologista e consultor da HOYA Brasil, Dr. Celso Cunha, apresenta cinco dicas importantes. Confira:

Exames oculares preventivos

É sempre importante manter a regularidade na execução dos exames oftalmológicos. A prática pode auxiliar no diagnóstico precoce das doenças oculares e garantir a indicação do tratamento adequado, antes do agravamento da condição.

Adotar hábitos saudáveis

A prática de exercícios físicos regulares, uma boa noite de sono, além da redução do consumo de álcool e tabaco são ações que auxiliam na prevenção das doenças oculares a longo prazo. Vale ressaltar ainda, que adotar uma alimentação balanceada, com a inclusão de vitaminas, minerais e componentes também são medidas eficazes de prevenção.

Cuidado com a exposição à luz solar

A catarata e a degeneração macular podem ser desenvolvidas se houver uma exposição intensa e prolongada à luz solar sem proteção. Por isso, além de ser um acessório da moda, os óculos de sol são fundamentais para proteger a visão e evitar a exposição direta dos olhos aos raios UVA e UVB. É indicado comprar óculos com material de boa qualidade, que ofereçam proteção “de verdade” contra esses raios. Ademais, a utilização de bonés e óculos também pode contribuir para os cuidados com a saúde ocular.

Uso de equipamentos de proteção

É essencial cuidar da visão durante a prática de atividades de lazer ou em ambientes de trabalho. Alguns óculos, por exemplo, protegem os olhos contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiação. Podem ser usados em vários serviços, como profissionais que trabalham com solda, vidro, atividades com madeira, manipulação de substâncias químicas, entre outros.

Uso adequado de dispositivos eletrônicos

Há diversos hábitos prejudiciais à saúde ocular, como o uso excessivo de dispositivos eletrônicos (computadores, tablets, smartphones). Realizar pausas regulares durante o uso de dispositivos eletrônicos, manter a tela a uma distância adequada dos olhos e utilizar iluminação adequada podem prevenir a fadiga ocular e outros problemas relacionados ao uso excessivo desses aparelhos.