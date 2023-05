5 filmes de romance histórico para encantar o coração

Se você é um amante de filmes de romance histórico, há muitas opções para escolher. Aqui estão cinco filmes que irão aquecer seu coração com suas histórias românticas e cenários de época deslumbrantes:

Orgulho e Preconceito (2005)

Este clássico romance de Jane Austen é trazido à vida com excelentes atuações e um cenário deslumbrante do campo inglês do século XIX. O filme segue Elizabeth Bennet e Mr. Darcy em sua jornada para superar suas diferenças sociais e encontrar o amor verdadeiro.

Outlander (2014 – presente)

Baseado na série de livros de mesmo nome de Diana Gabaldon, Outlander segue a enfermeira britânica Claire Randall enquanto viaja de volta no tempo para a Escócia do século XVIII. Lá, ela se apaixona por Jamie Fraser, um guerreiro escocês, enquanto enfrenta as dificuldades de viver em um período de conflito e tensão política.

O Discurso do Rei (2010)

Este filme conta a história verídica do rei George VI da Inglaterra, que, com a ajuda de um terapeuta de fala, superou sua gagueira para liderar seu país durante a Segunda Guerra Mundial. O filme também apresenta um romance entre o rei e sua esposa, Elizabeth Bowes-Lyon.

Amor e Inocência (2007)

Baseado no romance semi biográfico de Jane Austen, o filme segue a jovem escritora Jane Austen enquanto se apaixona por Tom Lefroy, um jovem advogado irlandês. Enquanto enfrentam a desaprovação da sociedade e suas próprias dificuldades financeiras, Jane e Tom lutam para ficar juntos.

A Jovem Rainha Victoria (2009)

Este filme retrata a ascensão de Victoria ao trono britânico em 1837 e seu relacionamento com o Príncipe Albert. O filme apresenta um romance adorável e mostra o trabalho árduo e as lutas enfrentadas por Victoria como rainha de uma das nações mais poderosas do mundo.