NASA faz lançamento de dois satélites para medir a formação de ciclones

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA) enviou dois novos satélites ao espaço na tentativa de usá-los para encontrar furacões e ciclones. Apesar de serem satélites da NASA, o lançamento foi realizado no foguete Electron da companhia Rocket Labs, em uma missão lançada na Nova Zelândia no último domingo (7).

Os satélites são dois cubesats, um tipo de satélite conhecido por sua estrutura simplificada e custo reduzido — eles são do tamanho de uma caixa de sapato. Após 33 minutos do lançamento do foguete, os cubesats foram enviados para a órbita baixa da Terra, a cerca de 550 quilômetros de distância do nosso planeta.

Os cubesats são os primeiros da rede TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Smallsats), que planeja colocar quatro desses pequenos satélites na órbita baixa da Terra. O objetivo dos equipamentos é medir com mais facilidade a formação e progressão de ciclones e furacões tropicais, hora a hora.

“Obteremos dados que nunca tivemos antes, que é a capacidade de olhar na região do comprimento de onda de micro-ondas nas tempestades, com cadência horária para observar a tempestade à medida que ela se forma e se intensifica. Esperamos melhorar nossa compreensão dos processos básicos que impulsionam as tempestades e, finalmente, melhorar nossa capacidade de prever e rastrear a intensidade”, disse o investigador principal do TROPICS, Bill Blackwell.

Satélites TROPICS

O pesquisador Will McCarty, do programa TROPICS, da Divisão de Ciências da Terra da NASA, disse que as missões são parte de um salto de inovação visando aumentar o número de satélites no espaço com foco no clima. Para funcionar corretamente, os quatro satélites devem ser lançados em um período de até 60 dias, por isso, os outros dois cubesats serão enviados em duas semanas.

Originalmente, as missões da TROPICs seriam realizadas por meio do programa não tripulado Mars Express, da Agência Espacial Europeia (ESA), contudo, foram transferidas para o foguete da Rocket Labs, na Nova Zelândia.

A constelação de satélites TROPICS está prevista para começar a funcionar antes do início da temporada de furacões em 2023 no Hemisfério Norte. Antes, a equipe planejava enviar seis satélites, contudo, dois cubesats foram pedidos durante o lançamento que ocorreu em junho de 2022, quando o foguete da Astra falhou. Desde então, a NASA escolheu a Rocket Labs para enviar os quatro satélites para a baixa órbita da Terra.

“É a revolução dos cubesats. Ao complementar os satélites meteorológicos maiores, também estamos obtendo algumas inovações nesses pequenos tamanhos compactos… Esses cubesats têm aproximadamente o tamanho de um pão. Então, eu realmente gostaria de enfatizar a inovação nesta missão”, disse McCarty.