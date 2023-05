Corpo de Bombeiros realiza reunião para temporada de combate a incêndios florestais e queimadas urbanas

Foi realizada na tarde desta terça-feira (16) uma reunião que marca o início dos trabalhos de prevenção e combate aos incêndios florestais e queimadas urbanas na região.

De acordo com o Coronel Fabrício, do Corpo de Bombeiros, essa reunião de condução do Comitê Municipal do Fogo é para o alinhamento de como será feita a prevenção, a resposta e a responsabilização das queimadas urbanas e incêndios florestais. Segundo ele, em 2022 houve uma redução de 40% somente nas queimadas urbanas, saldo que mostra a importância da atuação do comitê.

A secretária municipal do meio ambiente, Camila Carvalho, esteve presente na reunião e afirmou que é de praxe do município trabalhar em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Ela explicou que após a atuação dos Bombeiros, o município é acionado para que os causadores do incêndio sejam punidos “Queremos repetir os dados dos anos passado, que foram positivos”.

A partir do dia 1º de julho se inicia o período proibitivo do fogo em Mato Grosso e todas as atividades de limpeza de pastagem com o uso do fogo nas áreas rurais não poderão ser realizadas. O período proibitivo segue até 30 de outubro na zona rural. Já em zona urbana, as queimadas são proibidas o ano todo.