Obras de drenagem profunda na avenida Mediterrâneo estão na fase final

A construção de drenagem profunda da avenida Mediterrâneo, que liga a Poguba até a BR-364, passando na lateral do Condomínio Vila Toscana e Bela Vista, já está em fase final. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra).

“A obra de construção de drenagem profunda já está sendo finalizada. Em seguida será feito os serviços de preparação para a pavimentação da avenida Mediterrâneo”, disse o fiscal da obra, o engenheiro da Sinfra, Aldimar Pereira Ussuna.

Segundo ele, está prevista a pavimentação de toda a extensão da avenida Mediterrâneo, que é de cerca de 800 metros. “A drenagem profunda foi feita em toda via, iniciando na BR-364, com a instalação de tubos de 600 milímetros, depois 800 e fechando com de mil”, comentou o fiscal da obra.

Estimado em cerca de R$ 3 milhões, o contrato para a execução da obra prevê, além da drenagem e pavimentação com CBUQ da avenida Mediterrâneo, a construção de duas rotatórias na avenida Poguba, entre a avenida Otaviano Muniz e a rua Francisco Goulart, visando melhorar o acesso aos bairros da região. A previsão de conclusão do contrato executado pela empresa Amil é de cinco meses.

“A ordem de serviço para execução desta obra foi dada no final do ano. No entanto, tiveram alguns problemas por conta do período chuvoso e uma tubulação do Sanear que estava muito rasa. Após o Sanear fazer o reparo e com a estiagem, a obra andou bem nos últimos 30 dias e a previsão é de que até setembro todos os serviços previstos no contrato devem estrar concluídos”, prevê Aldimar.