7 benefícios do boxe para o corpo e a mente das mulheres

Considerado uma arte marcial milenar, o boxe, antes com turmas constituídas em sua maior parte ou quase totalidade por homens, tem conquistado, cada vez mais, o coração das mulheres, inclusive celebridades como Jade Picon e Ivete Sangalo, que passaram a incluir a modalidade em suas rotinas de exercícios, em busca de boa forma e tonificar o corpo.

Engana-se quem acha que os únicos benefícios do esporte estão relacionados à estética. Sua prática também traz diversos benefícios à mente e à saúde como um todo. De acordo com Sandra Bezerra, head coach da Jab House, o boxe é um esporte democrático e que traz inúmeras vantagens para os praticantes.

Confira, abaixo, seus principais benefícios:

Reduz o estresse

A prática de atividades físicas, por si só, libera hormônios como a endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina, que melhoram o humor, reduz o estresse físico e mental e contribui para o bem-estar das pessoas. “O boxe, além de ser uma excelente atividade física, também funciona como válvula de escape, reduzindo os hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol, e aumentando a endorfina, que é responsável pela sensação de bem estar”, explica a especialista.

Gera alto gasto calórico e auxilia na perda de peso

Por ser uma atividade intensa, o boxe é um grande aliado na perda de peso, devido aos treinos intensos, com diversas movimentações em todo o corpo, o que auxilia também na definição dos músculos e na redução de gordura, sendo um ótimo aliado no combate à obesidade.

Melhora o condicionamento físico geral

Além da perda calórica que o esporte proporciona, um dos maiores benefícios do esporte para o corpo feminino é o condicionamento físico, fazendo esse ser um dos maiores motivos pela procura do boxe como atividade física para as mulheres. “O treino também melhora o desempenho cardiorrespiratório da praticante e, consequentemente, ajuda a melhorar também o seu condicionamento geral, tornando-a mais resistente”, ressalta Bezerra.

Aumenta a autoestima

“Uma vez que o estresse diminui, é inevitável a sensação de autoestima elevada quando se pratica uma atividade que proporciona tantos benefícios físicos e psicológicos”, reverbera a head coach. Além disso, o boxe faz com que as praticantes se sintam mais seguras, ativas e confiantes, aumentando sua saúde e qualidade de vida, o que, consequentemente, também eleva a autoestima.

Aumenta a definição e força do corpo

A prática do boxe exige muita força e resistência, uma vez que, durante as aulas, são feitos diversos movimentos repetitivos e o corpo está sempre em movimento. “Treinando sequências de socos, saltos e deslocamentos, é natural que a musculatura se fortaleça, deixando o corpo feminino mais torneado e definido”, comenta a profissional.

Ativa o corpo como um todo

A prática do boxe trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo, como braços, abdômen e pernas, constantemente trabalhados durante a repetição de movimentos e golpes. “Assim seu corpo se movimenta completamente, sendo uma ótima atividade para exercitar o corpo de forma integral”, explica.

Ajuda na defesa pessoal

O boxe é muito procurado por mulheres que querem aprender com a luta uma forma de se defender em alguma situação de risco, ainda que não seja o objetivo principal da aula. “A defesa pessoal é um dos benefícios do esporte e ajuda as mulheres a se sentirem mais seguras e confiantes diante de determinadas situações e adversidades no dia a dia”, comenta a profissional.