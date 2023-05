Você já ouviu aquela frase que diz assim: a mãe da felicidade é a ignorância? Pois é, isso é verdade. Tudo aquilo que você faz e não tem consciência do certo ou errado não afeta a sua consciência, mas no momento em que você descobre que o responsável pelo aumento do seu triglicerídeos foi e está sendo o pãozinho no final da tarde com chá, e que se não mudar esse hábito corre sérios riscos de ficar enfermo, isso passa “martelar” na sua mente e toda vez que vai comer aquele pão vem aquela voz interior dizendo; cuidado. E então você precisa tomar uma decisão.

E chega a conclusão: “eu era feliz e não sabia”.

A verdade nem sempre é bonita, porem é necessária para nossa liberdade.

A verdade ás vezes dói, entristece, mas com o tempo cicatriza, torna mais leve e suave.

A verdade nem sempre é o que mais atrai, pelo contrário corremos dela, porém, quando temos a coragem de enfrentá-la ela traz luz.

A verdade nem sempre parece o caminho mais fácil, mas é o caminho que facilita o futuro.

A verdade nem sempre parece ser a melhor opção, pois muitas vezes machuca, mas é o que cura a alma.

Se a verdade liberta, traz luz, torna a vida leve, traz coragem, autoridade e cura a alma, porque nem sempre optamos por ela?

Porque não é o caminho mais fácil. A verdade traz autoridade para quem a detém, traz força na caminhada, traz liberdade, porém o medo de não ser perfeito é o que muitas vezes nos leva a omitir a verdade. Pois ser verdadeiro implica assumir nossa humanidade, assumir que somos falíveis, que somos limitados. E de alguma forma o homem sempre buscou um lugar de poder, de destaque, de imortalidade, de infalibilidade.

Paulo numa de suas cartas aos Coríntios escreve que é na fraqueza que somos fortes, que quando admitimos que essa fragilidade, a força do Alto vem potencializar nossa humanidade e nos eleva.

Interessante porque então resistir e negar essa verdade de que somos seres falíveis, uma vez que temos mais vantagens em admitirmos nossa vulnerabiliadde do que seguir sustentando uma inverdade que a qualquer momento será desmascarado? Sinceramente não tenho a resposta certa, mas talvez como já disse: seguimos com a mentira para mostrarmos uma face de perfeição talvez seja essa a real intenção porém, o que não percebemos neste momento é que a nossa consciência nos acusa, uma vez que não temos mais a “santa ignorância”.

E o que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que liberta, que te deixa leve, que parece a primeira mão rasgar sua alma, mas na verdade a cura. A verdade é o Amor.

Viva a sua verdade, não se afaste dela, pois ela te trará a recompensa mais cedo ou mais tarde.