Acidente entre moto e bicicleta deixa dois feridos no Centro

Duas pessoas de 46 e 27 anos ficaram feridas após uma colisão envolvendo uma bicicleta e uma moto, na manhã desta quinta-feira (25), na Rua Rosa Bororo, Centro, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o condutor da moto de 27 anos seguia pela rua quando foi surpreendido pelo ciclista de 46 anos que travessou a pista fora da faixa. O condutor da moto disse que não conseguiu parar o veículo a tempo e acabou batendo no ciclista.

Com a força do impacto o motociclista teve uma fratura no nariz e o ciclista uma fratura na perna.

A equipe do SAMU foi acionada e os dois foram encaminhados para o Hospital Regional.