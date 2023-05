Acidente envolvendo dois veículos deixa pessoas feridas em Primavera do Leste

Três pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas após uma colisão envolvendo dois veículos, na manhã desta terça-feira (9), na Avenida dos Lagos com a Avenida Paraná, na região do Lago Municipal, em Primavera do Leste (MT).

Conforme informações dos Bombeiros, o motorista do carro Gol disse que seguia pela Avenida Paraná quando foi surpreendido pelo motorista da caminhonete que seguia pela Avenida dos Lagos, passou pela rotatória e provocou a batida.

A equipe do SAMU compareceu na ocorrência e encaminhou as três pessoas que estavam no Gol para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Já o condutor da caminhonete rejeitou atendimento.