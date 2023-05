Acusado de torturar, estuprar e espancar mulher até a morte é condenado a mais de 25 anos de reclusão em MT

O autor de um crime de estupro e feminicídio, ocorrido no ano de 2011, em Cáceres (MT) foi condenado, na semana passada, pela Justiça a pena de mais de 25 anos de reclusão. O suspeito que estava foragido há mais de 10 anos foi preso pela Polícia Civil, após ser localizado no estado de Santa Catarina, em investigações realizadas pela Gerência Estadual de Polinter e Capturas.

O réu, de 34 anos, foi sentenciado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres a uma pena que totalizou 25 anos, cinco meses e oito dias de reclusão pelo cometimento do crime de estupro e homicídio qualificado – majorado pelas qualificadoras – com recurso que dificultou a defesa da vítima e meio insidioso ou cruel, reconhecidas e admitidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Juri.

O CRIME

O crime bárbaro ocorreu na noite de 11 de fevereiro de 2011 tendo como vítima, Benedita de Paula Nunes, de 27 anos, que morreu na casa dela no Bairro Vila Real em Cáceres.

A vítima foi violentamente agredida, espancada e violentada sexualmente com requintes de crueldade, encontrada no dia seguinte, despida, com várias lesões pelo corpo.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cáceres.

O autor do crime passou dez anos foragido da justiça até que em 2021 familiares da vítima procuraram a Gerência Estadual de Polinter e Capturas de Cuiabá, ocasião em que os policiais do Núcleo de Inteligência iniciaram um intenso trabalho de investigação, não medindo esforços para localizar o foragido e dar cumprimento a ordem de prisão.

Novas informações foram apuradas pela Polinter, até se chegar ao paradeiro do procurado que foi localizado e preso no Sul do País, no Estado de Santa Catarina. O procurado foi localizado no litoral do estado, em uma região de praia de Balneário Camboriú. Ele trabalhava como vendedor ambulante e por vezes era avistado frequentando praias de nudismo da região.