Adolescente abandona filho recém-nascido após o parto

O Balanço Geral desta quarta (10) trouxe o caso de uma adolescente, de 16 anos, que abandonou seu filho em um saco plástico, logo após o nascimento, perto de uma linha de trem em Betim (MG).

Segundo o policial militar, Denilson Assis, a jovem teria escondido a gravidez da família por cerca de sete meses: “Ela estava muito nervosa e não conseguiu passar mais detalhes a respeito do ocorrido. Parece que houve até mesmo uma limpeza dessa criança por parte da mãe [antes do abandono]”.

De acordo com a ocorrência, uma moradora da região encontrou o bebê ainda com o cordão umbilical e acionou o SAMU, que prestou os primeiros socorros e o levou até o hospital em que está internado. A mãe foi identificada após também precisar ser internada por complicações do parto despreparado.

A polícia aguarda a alta da adolescente para ouvir seu depoimento.