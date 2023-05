Adolescente de 15 anos mata menina de 14 a facadas após saída da escola

A adolescente Lídia Hadassa de Lima, de 14 anos, foi morta a facadas logo após ter saído da escola, na cidade de Júlio Mesquita, no interior de São Paulo, na terça-feira (23).

O suposto autor do crime, um outro adolescente de 15 anos, fugiu após atacar a vítima e foi encontrado horas depois por equipes da Polícia Militar em uma área de mata, com ferimentos pelo corpo. Além disso, os agentes encontraram uma faca com o jovem.

Em nota ao R7, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que Lídia chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Já o adolescente que teria atacado a estudante, foi levado ao hospital e depois apreendido.

A Escola Estadual José Carlos Monteiro, onde a menina estudava, reiterou nas redes sociais que o crime ocorreu fora do ambiente estudantil. Em memória da aluna, a secretaria estadual de educação decretou luto oficial de três dias, com suspensão das aulas até a próxima sexta-feira (26).

O caso foi apresentado à Delegacia Seccional de Marília, onde o boletim de ocorrência foi registrado.