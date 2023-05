Adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de render e roubar veículo de mulher em frente de igreja

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) após o crime de roubo de um carro ocorrido no bairro Jardim Atlântico, na noite desta segunda-feira (15), na Vila Goulart, em Rondonópolis (MT). Ele deve responder por receptação, utilizar arma de brinquedo para cometer crime e ocorrências de natureza diversa. Foi constatado que o indivíduo utilizou um simulacro de pistola para cometer o crime. Outras 6 pessoas também foram conduzidas para a Delegacia.

Durante diligências, após o roubo onde o suspeito colidiu o veículo levado, no bairro Vila Goulart, foi intensificado rondas na região, pois o suspeito que estava no veículo fugiu da equipe que realizava o acompanhamento, pela região de mata do bairro.

Na fuga o adolescente deixou o celular e um cartão de crédito no nome dele, sendo possível fazer a qualificação. Em posse das imagens do circuito de câmeras e a foto da qualificação, a guarnição em rondas pela Vila Goulart visualizou um grupo de pessoas deslocando em direção a BR-364, sendo visualizado o menor de 16 anos juntamente com 3 suspeitos de 18, 21 23 anos e 3 adolescentes sendo uma de 15 e duas de 17 anos.

Em entrevista, os 4 suspeitos confessaram a participação no crime, e informaram que as motocicletas estavam na casa de duas das menores.

Na residência os policiais encontraram as motocicletas usadas no roubo, sendo uma Biz vermelha que possui registro de furto no dia 13/05/2023, que estava com o menor no momento do crime e uma motocicleta Yamaha azul, de propriedade do suspeito de 23 anos.

Além das motocicletas na casa da menor, os policiais encontraram o relógio levado no roubo, e no baú da moto Biz estavam as roupas utilizadas no crime, identificadas nas imagens do roubo.

O adolescente de 16 anos disse que jogou o celular roubado no crime no Rio Vermelho.

Ainda em diligências, na casa do suspeito de 23 anos foi localizado dois anéis e uma pulseira dourada levadas no roubo.

Ainda durante o trabalho, na casa do menor de 16 anos, a mãe do adolescente disse aos policiais que tinha uma motocicleta XRE vermelha, sem placa física, que o menor suspeito confessou ter furtado em uma transportadora na região do Distrito Vetorasso.

O adolescente ainda disse que durante a fuga inicial após bater o carro da vítima, dispensou um simulacro em um terreno baldio, sendo localizado um simulacro de pistola.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.